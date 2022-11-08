Ожидается подорожание интернета. Рост цен ощутим

Операторы готовятся поднять стоимость тарифов домашнего интернета на 10-15%.Об этом рассказывает профильный ресурс Telecom Daily. По результатам опроса среди российских операторских компаний, ожидается рост на стоимость тарифов в 2023 году. Об этом заявили 88% представителей телекоммуникационного рынка. Полученные результаты стали рекордными в сравнении с 2021 годом, показав повышение сразу на десять процентных пунктов.Таким образом 41% операторов прогнозируют подорожание от 10 до 15%. 33% участников высказались за рост тарифов от 3 до 9%. 14% опрошенных, полагают, что цены поднимутся на 16% и выше. В минимальный прирост на 2% верят всего 12% представителей.Эксперты связывают ситуацию с нехваткой и подорожанием телеком-оборудования, которые сформировались после ухода ключевых вендоров из России. Проблемы повышения издержек затронули 71% опрошенных. 66% респондентов сообщили о дефиците оборудования из-за возложенных санкционных ограничений, что повлияло на рост его стоимости.