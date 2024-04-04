Создан идеальный рюкзак для путешественников. С ним можно отлично провести время вдали от цивилизации

Александр


Американская компания Coalax представила интересную разработку — рюкзак Lancer 300, предназначенный для путешествующих фотографов, блогеров и гиков. В него встроен портативный источник питания с возможностью зарядки от солнца.

Конструкция этого рюкзака модульная, все его элементы крепятся к алюминиевому каркасу, который создан таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку на спине путешественника. Ёмкость основного отсека рюкзака составляет 24 литра. Сверху крепится 6-литровый карман для хранения дрона, ниже сумка на 5 литров, а между ними размещена зарядная станция с аккумулятором на 336 Вт·ч. К ней можно подключать гаджеты и приборы, питающиеся от 5, 12, 20 или 220 В, а аккумулятор при желании можно заряжать от солнечных панелей.

В рюкзаке множество каркасных отсеков и карманов, большинство из которых защищены от проникновения воды. Размеры отсеков соответствуют разным видам гаджетов, благодаря чему в них можно переносить фотокамеру, дрон и прочие вещи, эффективно задействуя свободное пространство. Также предусмотрены крепления для экшн-камеры и кабелей, а сбоку установлены телескопические палки, которые выдвигаются на длину до полутора метров — к ним можно прикрепить освещение и камеру.



Сбор средств на выпуск рюкзака Lancer 300 происходит на Kickstarter, причём поставленная стартапом цель уже перевыполнена почти в 10 раз. Без зарядной станции он стоит 199 долларов, с ней 369 долларов (а те, кто вложился в проект на раннем этапе, купили то же самое дешевле — 169 и 299 долларов). За дополнительные деньги продаются аксессуары, вроде солнечных панелей и телескопических палок. Первая партия будет готова в июне, то есть в самый разгар сезона путешествий.

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Комментарии

+82
max8600
Без палатки, без еды, без орудия труда, спальника и тд веселый отдых в дали от цивилизации взяв собой диск цивилизации 6 и остался на вечно в лоне природы 😁
2 часа назад в 14:14
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Dmitriy
+892
Dmitriy
Когда с этим баловстом наткнёшься в речку — поймешь, что тратился не на то.
2 часа назад в 15:01
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Mers
+5080
Mers
С девушкой можно отлично провести время вдали от цивилизации, но не с рюкзаком😏
час назад в 16:04
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