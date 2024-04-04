Создан идеальный рюкзак для путешественников. С ним можно отлично провести время вдали от цивилизации

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Американская компания Coalax представила интересную разработку — рюкзак Lancer 300, предназначенный для путешествующих фотографов, блогеров и гиков. В него встроен портативный источник питания с возможностью зарядки от солнца.Конструкция этого рюкзака модульная, все его элементы крепятся к алюминиевому каркасу, который создан таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку на спине путешественника. Ёмкость основного отсека рюкзака составляет 24 литра. Сверху крепится 6-литровый карман для хранения дрона, ниже сумка на 5 литров, а между ними размещена зарядная станция с аккумулятором на 336 Вт·ч. К ней можно подключать гаджеты и приборы, питающиеся от 5, 12, 20 или 220 В, а аккумулятор при желании можно заряжать от солнечных панелей.В рюкзаке множество каркасных отсеков и карманов, большинство из которых защищены от проникновения воды. Размеры отсеков соответствуют разным видам гаджетов, благодаря чему в них можно переносить фотокамеру, дрон и прочие вещи, эффективно задействуя свободное пространство. Также предусмотрены крепления для экшн-камеры и кабелей, а сбоку установлены телескопические палки, которые выдвигаются на длину до полутора метров — к ним можно прикрепить освещение и камеру.Сбор средств на выпуск рюкзака Lancer 300 происходит на Kickstarter, причём поставленная стартапом цель уже перевыполнена почти в 10 раз. Без зарядной станции он стоит 199 долларов, с ней 369 долларов (а те, кто вложился в проект на раннем этапе, купили то же самое дешевле — 169 и 299 долларов). За дополнительные деньги продаются аксессуары, вроде солнечных панелей и телескопических палок. Первая партия будет готова в июне, то есть в самый разгар сезона путешествий.