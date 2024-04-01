Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!



Ученые начали исследовать космическое простанство с целью найти протопланеты нового типа. Первая находка уже сфотографирована и выложена в сеть.



Согласно источнику, исследования проводят ученые из университетов Мичигана, Аризоны и Виктории, задействовав для этого инфракрасные датчики телескопа «Джеймс Уэбб». Среди прочего, команда наблюдала за протопланетными дисками HL Tau, SAO 206462 и MWC 758 и пополнила базу знаний, полученных с помощью «Хаббла».







Свежее исследование выявило нечто, до сих пор не встречавшееся ученым. В протопланетном диске вокруг SAO 206462 команда заметила признаки формирующейся планеты, но с неожиданным поворотом: это была не та планета, которую они ожидали увидеть.





«Несколько симуляций предполагают, что планета должна находиться внутри диска — массивная, большая, горячая и яркая. Но мы ее не нашли. Это означает, что либо планета намного холоднее, чем мы думаем, либо она может быть скрыта каким-то материалом, мешающим нам её увидеть. Дальнейшие наблюдения помогут понять, на что именно мы смотрим».



Рождение необычной планеты вызвано взаимодействием протопланетного диска и его газовой оболочки с частицами космической пыли. Хорошенько рассмотреть явление мешают другие источники света: оно в миллионы раз тусклее, чем звезды.