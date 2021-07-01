





Блогер Айк Т. Санглай-младший, зарегистрированный на YouTube с ником iketsj, создал миниатюрный компьютер, на который установлена macOS Big Sur. Устройство очень компактное и не похоже ни на один продукт Apple или другой компании.Компьютер обладает экраном и физической клавиатурой, но не складывается пополам, как ноутбук, а его корпус относительно толстый. В его основе лежит логическая плата LattePanda Alpha SBC, процессор Intel Core m3 с вентиляторным охлаждением, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом 240 ГБ. Также доступны три порта USB Type-A, один порт USB Type-C, аудиовыход и Ethernet для подключения проводного интернета. Экспериментатор напечатал корпус для этого устройства на 3D-принтере. macOS Big Sur установлена в компьютер по методу хакинтоша (то есть неофициально с помощью модифицированного инсталлятора).Блогер указывает, что сборка этого устройства обошлась ему довольно дорого (намного больше, чем стоит mac Mini с процессором M1 и схожими характеристиками), зато начинку можно менять. Кроме того, он приобрёл ценный опыт. Процесс создания этого устройства наглядно показан в видео.