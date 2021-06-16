Диплей: Super Retina XDR OLED 6,1 дюйма 2532x1170

Основная камера: 12 МП с широкоугольным (F/1.60) и сверширокоугольным объективом (F/2.40)

Селфи-камера: 12 МП

Процессор: A14 Bionic

Защита от воды: IP68

Габариты: 71.5x146.7x7.4 мм, 164 г

















Купертиновцы выпускали iPhone 11 в фиолетовом цвете, но визуально он довольно сильно отличается. В отличие от цветового решения 2021 года, оттенок смартфонов 2019 года светлее. Благодаря этому он смотрелся не так эффектно.Новая фиолетовая расцветка получилась насыщенной и яркой. Айфон в этом цветовом решении смотрится одинаково хорошо под разным освещением.Фиолетовый цвет удачно сочетается со светлыми, яркими и бледными оттенками. Смотрится он эффектно на фоне остальных расцветок модельного ряда iPhone 12. Прятать его в какой-либо монотонный чехол не стоит, разве что только для защиты можно применить прозрачный кейс.Я перешел с iPhone 12 Pro Max на обычный двенадцатый. За неделю этого эксперимента появилось несколько впечатлений, которыми хотелось бы поделиться. Первое на что обращаешь внимание — разница в размерах экрана. У Pro Max диагональ дисплея 6,68 дюйма, а у iPhone 12 — 6,1 дюйма. Казалось бы, что разница не такая большая, но она в первые дни ощущалась, поскольку я довольно давно пользуюсь смартфонами с большим экраном.Есть и обратная сторона. За неделю использования iPhone 12 рука очень быстро привыкла к его габаритам. Его размеры наиболее эргономичны и наилучшим образом подходят для повседневных сценариев.iPhone 12 Pro Max оснащается системой из трех объективов с датчиком LiDAR. У двенадцатого модуль камеры состоит из двух датчиков: широкоугольный и сверхширокоугольный. Я очень много снимаю на смартфон, поэтому разницу в количестве сенсоров сразу почувствовал.На iPhone 12 мне не хватает зум-объектива. В первое время использования Pro Max казалось, что LiDAR — это что-то не очень полезное. Как показал опыт использования, смартфон с ним намного быстрее фокусируется в условиях с недостаточным освещением. Также он необходим для съемки портретов в ночном режиме. В целом благодаря этому сенсору портретные снимки получаются точнее. Фон лучше отделяется от объекта съемки на переднем плане.Еще одно довольно ощутимое различие — автономность. Размер iPhone 12 Pro Max позволяет встроить наиболее ёмкий аккумулятор, позволяющий смартфону дольше держать зарядку. У iPhone 12 с автономностью то же все в порядке, но по сравнению со «старшим братом» он просится к зарядному устройству чуть-чуть пораньше.Сравнивать iPhone 12 и 12 Pro Max не совсем корректно, поскольку эти устройства из двух разных «весовых категорий». Тем не менее хотелось поделиться своим опытом и впечатлениями от перехода. Теперь можно сказать, что iPhone 12 — это смартфон на каждый день, легкий и эргономичный с хорошей автономностью.Что касается 12 Pro Max, то это ультимативное решение в первую очередь для пользователей, которые выбирают смартфон для видеосъемки, а также для качественных портретных фотографий. В качестве дополнительных преимуществ владельцы «макса» получают большой дисплей и достойный показатель времени автономной работы.