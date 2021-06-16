Apple представила iPhone 12 в новом фиолетовом цвете на своем весеннем мероприятии. Мы распаковали новинку и решили показать вам, а заодно поделиться несколькими впечатлениями от перехода с модели 12 Pro Max на обычный двенадцатый.
Купертиновцы выпускали iPhone 11 в фиолетовом цвете, но визуально он довольно сильно отличается. В отличие от цветового решения 2021 года, оттенок смартфонов 2019 года светлее. Благодаря этому он смотрелся не так эффектно.
Новая фиолетовая расцветка получилась насыщенной и яркой. Айфон в этом цветовом решении смотрится одинаково хорошо под разным освещением.
Фиолетовый цвет удачно сочетается со светлыми, яркими и бледными оттенками. Смотрится он эффектно на фоне остальных расцветок модельного ряда iPhone 12. Прятать его в какой-либо монотонный чехол не стоит, разве что только для защиты можно применить прозрачный кейс.
Я перешел с iPhone 12 Pro Max на обычный двенадцатый. За неделю этого эксперимента появилось несколько впечатлений, которыми хотелось бы поделиться. Первое на что обращаешь внимание — разница в размерах экрана. У Pro Max диагональ дисплея 6,68 дюйма, а у iPhone 12 — 6,1 дюйма. Казалось бы, что разница не такая большая, но она в первые дни ощущалась, поскольку я довольно давно пользуюсь смартфонами с большим экраном.
Есть и обратная сторона. За неделю использования iPhone 12 рука очень быстро привыкла к его габаритам. Его размеры наиболее эргономичны и наилучшим образом подходят для повседневных сценариев.
iPhone 12 Pro Max оснащается системой из трех объективов с датчиком LiDAR. У двенадцатого модуль камеры состоит из двух датчиков: широкоугольный и сверхширокоугольный. Я очень много снимаю на смартфон, поэтому разницу в количестве сенсоров сразу почувствовал.
На iPhone 12 мне не хватает зум-объектива. В первое время использования Pro Max казалось, что LiDAR — это что-то не очень полезное. Как показал опыт использования, смартфон с ним намного быстрее фокусируется в условиях с недостаточным освещением. Также он необходим для съемки портретов в ночном режиме. В целом благодаря этому сенсору портретные снимки получаются точнее. Фон лучше отделяется от объекта съемки на переднем плане.
Еще одно довольно ощутимое различие — автономность. Размер iPhone 12 Pro Max позволяет встроить наиболее ёмкий аккумулятор, позволяющий смартфону дольше держать зарядку. У iPhone 12 с автономностью то же все в порядке, но по сравнению со «старшим братом» он просится к зарядному устройству чуть-чуть пораньше.
Технические характеристики остались без изменений:
- Диплей: Super Retina XDR OLED 6,1 дюйма 2532x1170
- Основная камера: 12 МП с широкоугольным (F/1.60) и сверширокоугольным объективом (F/2.40)
- Селфи-камера: 12 МП
- Процессор: A14 Bionic
- Защита от воды: IP68
- Габариты: 71.5x146.7x7.4 мм, 164 г
Что касается 12 Pro Max, то это ультимативное решение в первую очередь для пользователей, которые выбирают смартфон для видеосъемки, а также для качественных портретных фотографий. В качестве дополнительных преимуществ владельцы «макса» получают большой дисплей и достойный показатель времени автономной работы.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru