Создан портативный дом на восемь человек. 10 минут и можно заселяться

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Двухметровая коробка превращается в просторное жилище с возможностью подключить электричество и другие коммуникации.Изначально проект CMAX предполагался как временное жилище для беженцев, пострадавшим от катаклизмов, или для медиков, работающих в полевых условиях. Однако с возникновением жилищного кризиса в США, устройство начали продавать всем желающим за $8000 (~703 тыс руб).В сложенном состоянии короб весит около 150 кг. В любой момент его можно сложить и перевезти на новое место в багажнике пикапа. Со сборкой портативной квартиры справится каждый за 10 минут, при этом никаких особых инструментов не потребуется — достаточно двух человек с прямыми руками.В основе CMAX лежит каркас, от центра которого выходят два отсека, обтянутые непромокаемым материалом. В развернутом виде общая площадь составляет около шести метров в длину и два в ширину, высота потолка тоже чуть больше двух метров. Этого хватает для проживания до восьми человек. Чтобы не задохнуться внутри, по периметру есть несколько окошек, которые можно герметично закрыть, например, для повышения стерильности, если в помещении развернута медицинская лаборатория.Возведенный дом прокачивается дополнительными удобствами вроде кондиционеров, очистителей воды, холодильников — место для их установки есть. Питаться техника будет от солнечных панелей, которые также придется приобрести самостоятельно. Плюсом разработчики CMAX предусмотрели возможность установки на неровной поверхности и снабдили конструкцию регулируемыми стойками.