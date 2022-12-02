Apple iPhone

Создан суперлегкий чехол для iPhone из материала для марсоходов. Просто космос

Артем
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При его создании использовали вектран, который используют в космонавтике. Вес чехла составил всего 15 грамм.

Необычную новинку представила компания Newcloth. ZPX-001 Martian Sunset, такое название получил первый в мире вектрановый чехол, весит всего 15 грамм и имеет толщину 0,75 мм. При этом аксессуар поддерживает зарядку MagSafe и имеет прочность на 50% превосходящую кевлар.

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Любопытно, что вектран также использовался для защиты марсохода при посадке в рамках программы NASA Mars Pathfinder 1997 года. Также он применяется в создании скафандров и на МКС.

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Стоимость ZPX-001 Martian Sunset составила 99 долларов. Чехол выпущен тиражом всего 2000 экземпляров. Ещё более ограниченная серия в 200 экземпляров Martian Pathfinder 25th Anniversary Edition обойдется в 149 долларов.
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Источник:
Tech Going
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Комментарии

Tigrolik
+520
Tigrolik
Это с чего вдруг он прочнее кевлара?
«Although the tensile strength is similar to Kevlar, Vectran still tends to experience tensile fractures when exposed to significant stress. The wispy, hair-like fibers tend to fray, to easily acquire dirt, and to readily entangle in hook-and-loop fasteners, from which they must sometimes then be cut or (when possible) torn.[2] If used without protective coatings, Vectran has low resistance to UV degradation, and should not be used long-term in outdoor environments.» Википедия
час назад в 12:33
#
Sergey Apple Service Israel .
+58
Sergey Apple Service Israel .
В случае падения тряхнёт по полной программе девайс, как и с питакой
час назад в 12:47
#
Mers
+4192
Mers
Низ не закрыт, это не есть хорошо.
час назад в 12:50
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Сергей Максин
+40
Сергей Максин
За@бись, а то прошлый мне карман оттягивал до колена
31 минуту назад
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