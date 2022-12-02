Создан суперлегкий чехол для iPhone из материала для марсоходов. Просто космос

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При его создании использовали вектран, который используют в космонавтике. Вес чехла составил всего 15 грамм.Необычную новинку представила компания Newcloth. ZPX-001 Martian Sunset, такое название получил первый в мире вектрановый чехол, весит всего 15 грамм и имеет толщину 0,75 мм. При этом аксессуар поддерживает зарядку MagSafe и имеет прочность на 50% превосходящую кевлар.Любопытно, что вектран также использовался для защиты марсохода при посадке в рамках программы NASA Mars Pathfinder 1997 года. Также он применяется в создании скафандров и на МКС.Стоимость ZPX-001 Martian Sunset составила 99 долларов. Чехол выпущен тиражом всего 2000 экземпляров. Ещё более ограниченная серия в 200 экземпляров Martian Pathfinder 25th Anniversary Edition обойдется в 149 долларов.