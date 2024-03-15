Новые смарт-часы от Nothing вовсю продаются на «Яндекс Маркете». Дизайн — бомба, цена — подарок



Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. На этот раз предлагаем присмотреться к смарт-часам от суббренда Nothing — CMF.



Часы CMF Watch Pro получили дизайн, схожий с Apple Watch, но с плоскими гранями — именно такие «вотчи» ждали фанаты Apple в последние два года. По функциональности часы тоже не подкачали (почти).









Внушительный OLED-дисплей диагональю 1,96 дюйма имеет яркость 600 нит и поддерживает Always-on Display, а фирменная оболочка в стиле Nothing точно порадует любителей минимализма и эстетики. Все необходимые для тренировок датчики тут тоже имеются, а еще можно разговаривать по телефону прямо с часов.







Заявленная автономность — до 13 дней, а в реальных тестах часы выдерживают около недели в смешанном режиме использования. Единственная «ложка дегтя» в CMF Watch Pro — интерфейс пока на английском языке, при этом входящие уведомления на русском уже работают после апдейта. Русифицированное меню тоже должно появиться в одном из обновлений, но разобраться в нем несложно и сейчас.



Купить Внушительный OLED-дисплей диагональю 1,96 дюйма имеет яркость 600 нит и поддерживает Always-on Display, а фирменная оболочка в стиле Nothing точно порадует любителей минимализма и эстетики. Все необходимые для тренировок датчики тут тоже имеются, а еще можно разговаривать по телефону прямо с часов.Заявленная автономность — до 13 дней, а в реальных тестах часы выдерживают около недели в смешанном режиме использования. Единственная «ложка дегтя» в CMF Watch Pro — интерфейс пока на английском языке, при этом входящие уведомления на русском уже работают после апдейта. Русифицированное меню тоже должно появиться в одном из обновлений, но разобраться в нем несложно и сейчас.Купить CMF Watch Pro в серебристом темно-сером цвете можно на «Яндекс Маркете» — здесь они обойдутся даже дешевле, чем на AliExpress. Ценник за дизайн и функциональность более чем приятный.