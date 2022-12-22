Среднебюджетный смартфон разнёс iPhone 14 Pro Max в слепом тесте камер

Американский блогер Маркес Браунли провёл ежегодный слепой тест камер смартфонов, чтобы выявить лучший, по мнению пользователей сети, девайс для мобильной фотографии.
В ролике, опубликованном на YouTube-канале MKBHD, блогер рассказал, что в этом году он запустил специальный веб-сайт, где пользователям предлагалось выбрать лучшую фотографию, снятую на один из 16 смартфонов, в трёх различных категориях — обычный снимок, съёмка при слабом освещении и портрет.
Итог оказался очень непредсказуемым — по результатам более 21,2 млн голосов от 600 000 зрителей, iPhone 14 Pro не вошёл даже в пятёрку лидеров. Топовый флагман Apple 2022 года занял 7-е место в общем зачёте, даже несмотря на новую камеру на 48 Мп.
Топ-3 выглядит так: 3-е место — Asus Zenfone 9, 2-е — Pixel 7 Pro, а лидером стал среднебюджетный Pixel 6a. Стоит отметить, что iPhone 14 Pro обогнали даже Oppo Find X5 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra и Realme 10 Pro+.
Интересно, что согласно ранее опубликованному сравнению камер флагманов 2022 года от The Verge лидером стал Galaxy S22 Ultra.
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