Huawei Mate 50 Pro iPhone 14 Pro Камера

Камеру Huawei Mate 50 Pro сравнили с iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. Угадали победителя?

Олег

Huawei


В сети появились сравнительные тесты камер трех свежих флагманов — Huawei Mate 50 Pro, iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra. Об этом написали в Phone Arena.

Huawei Mate 50 Pro является свежим флагманским смартфоном текущего года. Он был представлен в начале сентября и обогнал iPhone 14, первым в мире получив модуль спутниковой связи. Кроме того, основная камера этого девайса способна физически изменять диафрагму, а рядом с ней установлен перископный телефотоблок.

Сравнение началось с обычных уличных фотографий при дневном свете. Источник отмечает, что Mate 50 Pro делает снимки, которые можно назвать «золотой серединой» между iPhone и Galaxy — он слегка «подкрашивает» фото, при этом не теряя резкости и детализации. 

Huawei

iPhone

Galaxy

Huawei

iPhone

Galaxy

Кроп

Далее эксперимент продолжился с наступлением сумерек — снимки создавались при слабом освещении. Авторы отмечают отличный уровень четкости и малое количество шумов на Huawei Mate 50 Pro, при этом пользователю не приходится неподвижно ждать несколько секунд, как на iPhone 14 Pro и Galaxy S22 Ultra. 

Huawei

iPhone

Galaxy

Huawei

iPhone

Galaxy

Кроп

Третий сценарий — это зум-фото, ведь в Mate 50 Pro появился перископический объектив, а рекордное приближение Galaxy S22 Ultra даже стало его маркетинговой фишкой. Самым слабым в этой тройке выглядит iPhone 14 Pro, поскольку он оснащен всего лишь х3 оптическим зумом. На результаты смотрите сами. 

Huawei

iPhone

Galaxy

Huawei

iPhone

Galaxy

Кроп

Издание делает следующие выводы: Huawei Mate 50 Pro действительно поражает качеством снимков. Он создает фото, которые балансируют между цветопередачей iPhone 14 Pro и резкостью Galaxy S22 Ultra, при этом нередко снимает лучше их. Отдельно стоит упомянуть перископ, который обеспечивает х100 гибридный зум без потери качества. 

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Источник:
Phone Arena
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