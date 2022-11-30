iPhone 14 Pro Гайды

Нашли скрытую фичу Dynamic Island в iPhone 14 Pro

Фархад

iPhone 14 Pro Max

С момента выхода iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max прошло больше двух месяцев, но многие пользователи и даже крупные технообзорщики так и не прониклись до конца функциональностью «динамического островка». Рассказываем о скрытой фиче Dynamic Island.

Ещё во время презентации Apple показала, насколько универсальным может быть решение с плавающим вокруг селфи-камеры виджетом, который в режиме реального времени может отображать различную информацию. Стоит отдельно похвалить разработчиков iOS, которые очень красиво обыграли все анимации, связанные с отправкой и работой приложений в Dynamic Island.

Иногда «островок» с запущенным приложением может отвлекать от просмотра контента, чтения или игры. Этот случай Apple тоже просчитала — достаточно свайпнуть в сторону по Dynamic Island, чтобы скрыть активные приложения, или вверх/вниз для возвращения виджетов в «островок».

Вот как это работает:




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