SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов

Некоторые модели SSD-накопителей подвержены багу — они гарантированно выходят из строя ровно через 40 тысяч часов работы (это 4 года, 206 дней и 16 часов). Производителям известно об этом баге, поэтому в новых моделях его нет, а в старых он устраняется обновлением прошивки.О проблеме заговорили ещё в 2019 году, а с 2020 года производители SSD-накопителей и компьютеров (SanDisk, Hewlett-Packard, Dell и другие компании) начали предупреждать о ней своих клиентов и выпускать патчи для её устранения.Примечательно, что проблемный накопитель, отживший отведённые ему 40 тысяч часов, невозможно починить, а хранившиеся на нём данные не подлежат восстановлению. Но ещё интереснее другое. Поскольку баг прописывает точное время смерти SSD, бессмысленно использовать такие накопители в RAID-массиве для хранения бэкапа. RAID-массив нужен для того, чтобы данные были скопированы одновременно на несколько накопителей, ведь в теории они не должны сломаться одновременно. На практике из строя выходят сразу все накопители, в результате чего данные теряются безвозвратно.Так, в июле этого года жертвой бага «40 тысяч часов» стал профильный сайт Hacker News. Как выяснилось, в его серверах использовались SSD-накопители, включенные в одно время, и… сломались они тоже синхронно, с разницей в несколько минут. Восстановить данные получилось только из резервных серверов, которые работали не с SSD, а с HDD.