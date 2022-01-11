



Темп современной жизни растет с каждым годом, а вместе с ним — и запрос на быструю технику: кто сейчас готов ждать десятки минут, пока скачается одна песня? В наше время, когда умными становятся абсолютно все девайсы — от пылесоса до зубной щетки — есть один бессменный прибор, на примере эволюции которого мы можем наглядно наблюдать развитие всей электроники. Конечно же, речь о компьютере, без которого невозможно представить нормальное функционирование ни одного офиса, производства, да и домашнего хозяйства. За историю своего существования компьютеры прошли огромный путь от гигантских машин размером с комнату до компактных и действительно мощных девайсов. Все его элементы претерпели значительные изменения, особенно в последние годы. И поскольку работа компьютера в первую очередь сосредоточена на вычислениях и манипуляциях с данными, то сегодня мы поговорим о том изменении, которое кардинально влияет на скорость именно этих процессов.

Как мы знаем, в процессоре происходит обработка миллионов команд в секунду, и его производительность сильно зависит от того, с какой скоростью ему подаются данные для этих вычислений. Порой тратится очень много времени на ожидание ответа накопителя. Жёсткие диски (Hard Disk Drive или кратко — HDD) из-за своей конструкции достаточно медлительны: перед загрузкой надо дождаться, когда электропривод раскрутит магнитные пластины с данными, и читающая головка найдёт нужный сектор. В том числе и для улучшения этого показателя был создан новый формат — твердотельный накопитель (Solid-State Drive — SSD), который с момента изобретения также прошел огромный путь от сверхдорогой технологии для избранных до универсального и доступного решения. Если от компьютера требуется максимальная производительность и быстрота (что в наше время актуально для любой вычислительной машины), то здесь не обойтись без SSD. Главное отличие между устаревшими HDD и твердотельными накопителями — это принцип работы. В SSD нет вращающегося магнитного диска, который при больших объемах работы с данными может начать шуметь и нагреваться. SSD потребляет меньше энергии за счёт флеш-памяти и занимает меньше места. К тому же, эти устройства более надежны, поскольку не имеют подвижных частей. По сути, даже самый медленный твердотельный накопитель будет в три раза быстрее жесткого диска в большинстве случаев. Но прогресс не стоит на месте, и даже относительно новая технология SSD быстро развивается. Многие производители — Micron, Samsung, Intel и другие — переходят от SATA SSD к более компактным и скоростным NVMe-устройствам.





Новый тип накопителей актуален в первую очередь тем пользователям, которые работают с большими объемами данных. С распространением сверхвысоких разрешений редактирование видео- и фото-контента превратилось в работу с файлами очень большого размера. Что, в свою очередь, привело к возросшим требованиям к комплектующим и системам хранения данных. Да, исходные файлы можно, как и прежде, хранить на жёстком диске с высокой емкостью, но из-за ограниченной скорости чтения и записи данных работать с ними, мягко говоря, неудобно. Для нормального функционирования таких программ по обработке медиа-данных, таких как Photoshop, Lightroom, Premiere Pro и других, нужны продвинутые процессор, оперативная память и, конечно, видеокарта. Но, наравне с ними, для оперативности требуется и SSD — правильно выбранный накопитель увеличит производительность компьютера.

Однако, благодаря интенсивному развитию технологий и требований не только к высокотехнологичным и специфическим процессам, но и к самым обыденным и бытовым форматам использования компьютеров, актуальность высокоскоростных систем хранения распространяется теперь и на наши с вами домашние и офисные ПК и ноутбуки. При наличии доступного решения, которое значительно прокачает наш опыт взаимодействия с любой программой и любым процессом (будь то создание рабочей презентации в PowerPoint или игра в Cyberpunk 2077), кажется абсолютно логичным рассмотреть апгрейд системы хранения с HDD на SSD. Простой пример: скорость загрузки любой программы значительно выше, если сравнивать с аналогичной установкой на HDD. Так, современные игры (как одни из самых требовательных программ) требуют соответствующие им современные комплектующие, способные быстро обработать большой объем данных. Твердотельный накопитель значительно сократит время ожидания, открытые миры будут загружаться быстрее и плавнее, да и в принципе весь игровой опыт станет в разы приятнее и комфортнее.

Разумеется, многое в правильно подобранном компьютере зависит и от бюджета, и раньше многие мы отдавали предпочтение жестким дискам в силу относительной дешевизны при внушительном объёме памяти. Однако, к настоящему моменту по стоимости SSD почти сравнялись с HDD. Да, пока еще придется чуть переплатить за большую скорость при сопоставимой емкости хранилища, но эта цена оправдана, если внимательно изучить разницу между твердотельным накопителем и жестким диском: SATA SSD в три раза быстрее HDD, NVMe SSD (работающий через интерфейс PCI-e 3.0) в пять раз быстрее SATA SSD, а NVMe SSD (интерфейс PCI-e 4.0) — в десять.





Раньше жесткие диски без шансов выигрывали по объему хранимых данных — однако сейчас современные SSD и здесь обходят предшественника. Например, накопитель Crucial P5 Plus последнего поколения доступен в комплектации до 2 Тбайт, и это не предел. Среди NVMe-устройств есть накопители до 4 Тбайт. Так что жесткие диски в системе имеет смысл оставлять исключительно в качестве хранилища для готовых проектов.

Если говорить про характеристики скорости ещё точнее, то стоит вернуться к уже упомянутому выше накопителю: он способен развить скорость чтения до 6,6 Гбайт/с и записи — до 5 Гбайт/с. Это в 10 раз быстрее, чем у SATA SSD, ограниченных пропускной способностью своего интерфейса: максимум 650 Мбайт/с. Большинство 2,5-дюймовых твердотельных накопителей подключаются к компьютерам через SATA-шину, в то время как современные накопители стандарта NVMe задействуют пропускную способность высокоскоростного интерфейса PCI-e. Накопитель от Micron, например, поддерживает самый свежий протокол передачи данных — PCI-e версии 4.0. Это и позволяет обеспечить пиковые скорости и максимально быстрый доступ к файлам большого размера. В итоге NVMe-накопители с поддержкой PCI-e 4.0 в разы ускоряют время загрузки и экспорта контента в Lightroom, Capture One и других программных приложениях для редактирования фотографий и видео.





Еще одним важным пунктом при выборе типа накопителя является его надежность. Несмотря на внешнюю прочность (жёсткий диск скорее всего не сломается, если уронить его на пол), HDD сильно подвержены сбоям в работе из-за вибрации или ударов. А поскольку в SSD нет механических частей, то подобные физические воздействия им не страшны. Более того, у твердотельных накопителей присутствуют программные комплексы, способные предсказать возможные сбои и защитить данные от потери. Да, информация на SSD хранится в ячейках флеш-памяти, у которых ограниченный срок службы — со временем они могут изнашиваться и терять работоспособность, однако данные не потеряются, поскольку микроконтроллер перенесет информацию в другую ячейку, что в итоге только продлит жизнь устройства. Перезапись этих ячеек происходит неравномерно, поэтому срок эксплуатации SSD может даже превышать заявленный производителем.

Основная характеристика отказоустойчивости SSD — максимальное количество терабайт данных (TBW), которые можно записать на накопитель до его износа. Например, у того же Crucial P5 Plus 2ТБ это 1200 Тбайт при 5-летней гарантии. То есть, при объёме памяти в 2 Тбайт накопитель можно полностью перезаписать 600 раз. Это означает, что каждый день в течение пяти лет нужно перезаписывать 689 Гбайт, что практически невозможно даже при самой интенсивной работе. Общая скорость качественного функционирования компьютера зависит от правильно подобранных энергозависимой оперативной и энергонезависимой памяти. Моментальная загрузка операционной системы, быстрые открытие файлов и отклик на действия пользователя даже при сильной загрузке задачами важны для высокой эффективности работы.





Для того чтобы ускорить компьютер с помощью SSD, нужно обратить внимание на выбор разъёма для подключения. Изначально, твердотельные накопители позиционировались как прямая замена HDD, поэтому подключались к материнской плате через SATA. Сейчас это 2.5-дюймовые накопители, которые используются во многих современных компьютерах, однако, в ноутбуках они устанавливаются вместо HDD, а не параллельно. Более компактным является SSD-накопитель, подключаемый через М.2: это легкая плата без корпуса, 22 мм толщиной, а длина может составлять 30, 42, 50, 80 и 110 мм, поэтому нужно заранее уточнять, какую длину разъёма поддерживает компьютер. А вот SSD, подключаемые через PCI-E, внешне напоминают видеокарты и устанавливаются в те же разъемы. На рынке также представлены устройства, которые являются переходником на PCI-E для М.2 накопителей. Подключение твердотельного накопителя через этот разъем в полной мере раскроет потенциал использования SSD: скорость будет измеряться в гигабайтах в секунду. Они являются идеальным решением для использования при сборке серверов, но для большинства ПК они могут не подойти из-за сравнительно большой цены и того, что попросту не смогут продемонстрировать всю свою мощность в рамках бытовых рабочих задач.

Поэтому, если компьютер собран с учётом поддержки интерфейса PCI-e 4.0, Crucial P5 Plus станет отличным выбором по соотношению цены и качества. Среди представленных на рынке накопителей этот во многом превосходит конкурентов и может использоваться даже в ноутбуках.





