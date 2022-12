Стала известна реальная цена Nothing Phone (1)

Компания Nothing не получает прибыли с производства смартфона. Его себестоимость практически равна сумме, за которую его продают на полках магазинов.Об этом сообщает профильный ресурс Gadget Tendency, ссылаясь на слова основателя компании. Карл Пей заявил, что стоимость производства смартфона Nothing Phone (1) составляет 360 долларов. При его стартовой цене в 450 долларов. Выручка от продаж составляет около 90 долларов с одного смартфона. Полученная разница уходит на покрытие расходов логистики, партнеров по продажам (включая Amazon) и операторам связи. Таким образом, продавая инновационный гаджет, прибыль компании Nothing равна нулю.Менеджер по продажам уверяет, что на данный момент продано более полумиллиона экземпляров Nothing Phone (1). Теперь компания получает более выгодные предложения на комплектующие от поставщиков, что должно помочь бренду увеличить прибыль при выпуске новых устройств.Ранее мы рассказывали, что один из самых интересных смартфонов официально появился у российских ретейлеров , но купить его можно гораздо дешевле.