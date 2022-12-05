Nothing

Стала известна реальная цена Nothing Phone (1)

Артем
athrh.jpg

Компания Nothing не получает прибыли с производства смартфона. Его себестоимость практически равна сумме, за которую его продают на полках магазинов.

Об этом сообщает профильный ресурс Gadget Tendency, ссылаясь на слова основателя компании. Карл Пей заявил, что стоимость производства смартфона Nothing Phone (1) составляет 360 долларов. При его стартовой цене в 450 долларов. Выручка от продаж составляет около 90 долларов с одного смартфона. Полученная разница уходит на покрытие расходов логистики, партнеров по продажам (включая Amazon) и операторам связи. Таким образом, продавая инновационный гаджет, прибыль компании Nothing равна нулю.

Менеджер по продажам уверяет, что на данный момент продано более полумиллиона экземпляров Nothing Phone (1). Теперь компания получает более выгодные предложения на комплектующие от поставщиков, что должно помочь бренду увеличить прибыль при выпуске новых устройств.

Ранее мы рассказывали, что один из самых интересных смартфонов официально появился у российских ретейлеров, но купить его можно гораздо дешевле.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Gadget Tendency
Cсылки по теме:
Apple может отложить долгожданную новинку до лучших времен
Глобальную версию Xiaomi Mi Band 7 Pro отдают по приятной цене на AliExpress. Работает с iPhone и Android
Назван самый шустрый и самый производительный смартфон ноября. И цена адекватная

Рекомендации

Рекомендации

В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress
Электросамокаты — прошлый век. Эти ролики то, что вам нужно
Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии