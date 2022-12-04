Xiaomi Mi Band 7 Pro AliExpress

Глобальную версию Xiaomi Mi Band 7 Pro отдают по приятной цене на AliExpress. Работает с iPhone и Android

Олег

Mi Band 7 Pro


Pro-версию популярнейшего «умного» браслета Xiaomi Mi Band 7 можно купить по неплохой цене на AliExpress. Устройство наконец получило глобальную версию и русский язык.

Xiaomi Smart Band 7 Pro похож скорее на смарт-часы, чем на браслет. Прямоугольный корпус и большой AMOLED-дисплей 1,64 дюйма позволяют уместить больше информации, емкий аккумулятор обеспечит автономность не 1-2 недели, а встроенный GPS-модуль и датчик измерения уровня кислорода в крови позволят еще лучше отслеживать тренировки.

Девайс доступен в двух цветах корпуса: черный и золотистый. Узнать цену и приобрести его можно по этой ссылке

Mi Band 7 Pro

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Комментарии

+473
pincher
Привлекательная цена это типо -2%?🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤨 что за бред?
час назад в 19:41
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