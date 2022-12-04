Назван самый шустрый и самый производительный смартфон ноября. И цена адекватная

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала несколько рейтингов с Android-смартфонами за ноябрь 2022 года. В частности, составлен список самых производительных смартфонов, а также тех, которые плавнее всего отрисовывают интерфейс.Если говорить о самом производительном Android-смартфоне ноября, то рейтинг выглядит следующим образом:Как видно, первое место занял смартфон Vivo X90, который работает не на флагманском решении от Qualcomm, а на чипе MediaTek Dimencity 9200. Его цена стартует с $518 за базовую версию. Позиции со второй по десятую заняли девайсы, оснащенные самым свежим Snapdragon 8+ Gen 1 — OnePlus Ace Pro, Red Magic 7S Pro и другие.Рейтинг Amdroid-смартфонов с самым шустрым и плавным интерфейсом выглядит вот так:На первом месте расположился Oppo Reno 9 Pro+, работающий на Snapdragon 8+ Gen 1 (он стоит около $570), а далее — Vivo X90 Pro на чипе Dimencity 9200 и с ценником от $700. Оба смартфона получили дисплеи с частотой обновления изображения 120 Гц.