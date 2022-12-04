Android AnTuTu

Назван самый шустрый и самый производительный смартфон ноября. И цена адекватная

Олег

Vivo


Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала несколько рейтингов с Android-смартфонами за ноябрь 2022 года. В частности, составлен список самых производительных смартфонов, а также тех, которые плавнее всего отрисовывают интерфейс.

Если говорить о самом производительном Android-смартфоне ноября, то рейтинг выглядит следующим образом:

Android

Как видно, первое место занял смартфон Vivo X90, который работает не на флагманском решении от Qualcomm, а на чипе MediaTek Dimencity 9200. Его цена стартует с $518 за базовую версию. Позиции со второй по десятую заняли девайсы, оснащенные самым свежим Snapdragon 8+ Gen 1 — OnePlus Ace Pro, Red Magic 7S Pro и другие.

Рейтинг Amdroid-смартфонов с самым шустрым и плавным интерфейсом выглядит вот так:

Android

На первом месте расположился Oppo Reno 9 Pro+, работающий на Snapdragon 8+ Gen 1 (он стоит около $570), а далее — Vivo X90 Pro на чипе Dimencity 9200 и с ценником от $700. Оба смартфона получили дисплеи с частотой обновления изображения 120 Гц. 

OPPO Reno 9 Pro+

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Комментарии

Balterby
+98
Balterby
Для чего? И что с этими цифрами делать обычному пользователю?
час назад в 20:30
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