





По результатам опроса Hi-Tech Mail.ru и «Кино Mail.ru» лишь 13% пользователей меняли свой телевизор менее полугода назад. Остальные покупали новое устройство в течение последних трех лет. Причем подавляющее большинство, 65%, не обновляли его еще дольше. При этом одно устройство на семью — редкость, у большей части респондентов по 2 или 3 телевизора в доме (37% и 29%), у 7% опрошенных их даже больше — четыре.Опрос проходил с 30 апреля по 12 мая, в нем приняли участие более 10 000 человек.Основная современная функция телевизора в доме — просмотр онлайн-кинотеатров и YouTube, так ответили 34% респондентов. 28% — смотрят спутниковое и кабельное ТВ, 12% читателей используют его как большой дисплей — для передачи картинки с экрана ноутбука, смартфона или планшета.67% читателей свой выбор отдали в пользу Smart TV. Операционные системы расположились в следующем порядке: Android предпочитают 36% пользователей, на втором месте — Web OS (24%), третье заняла ОС Tizen (13,7%).Приставку использует почти половина пользователей — 47%. С минимальным отрывом большее количество голосов у приставки Ростелеком (16,8%), 16,3% читателей приобрели устройство Xiaomi, а «Триколор» в доме у 12% опрошенных.Решающим фактором при выборе телевизора пользователи признали цену (17,5%), наличие технологии Smart TV (15%), а также проверенного производителя (13,4%). Участники опроса признались, что доверяют следующим брендам: Samsung (35%), LG (28,5%) и Sony (9,8%).