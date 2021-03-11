В OLED-телевизоре LG CX 2020 года появилась встроенная реклама. Об этом рассказал журналист The Verge, обнаруживший рекламный ролик в левом нижнем углу интерфейса во время обновления приложений. Воспроизведение началось автоматически без какого-либо участия со стороны пользователя.
Умные телевизоры могут автоматически распознавать воспроизводимое на экране и использовать эти данные для показа таргетированной рекламы. Судя по всему, LG решила пойти по пути некоторых производителей смартфонов, которые вшивают рекламу в интерфейс своих устройств. Стоит отметить, что описанная ситуация довольно неприятная, поскольку у рекламного ролика отсутствовала возможность его пропустить или закрыть.
Just got served a legit commercial while updating the apps on my LG OLED TV.— Chris Welch (@chriswelch) March 10, 2021
This isn’t the future I signed up for. pic.twitter.com/TmQflsCxsl
По словам журналиста, ролик не раздражал и длился около 15 секунд. Тем не менее это неприятная практика со стороны производителя, учитывая стоимость этого устройства. Сообщается, что это 55-дюймовый CX с ценником в районе 1400 долларов. Даже если бы это была наиболее дешевая модель такой уровень проникновения рекламы немного расстраивает. LG недавно сообщила, что планирует в будущем лицензировать операционную систему WebOS для других брендов. Возможно, компания пытается понять, насколько далеко она может продвинуться в показе рекламы.
Некоторые пользователи нашли решение как предотвратить показ рекламы в интерфейсе умных телевизоров. Вы можете посетить эту ветку Reddit, там собраны домены производителей, которые отвечают за рекламные инструменты в интерфейсе. Их можно заблокировать в роутере.
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Источник:
смытие воды в унитазе после показа рекламы, или открытие крышки после показа рекламы,
аналогично и с холодильником — хочешь открыть — посмотри рекламу.
Дальше что роботы пылесосы которые пока 15 мне не проиграют рекламу пылесосить не начнут? Или ты сидишь на толчке, а твоя стиралка тебе рекламирует какую то хрень? Или при каждом действии на телефоне тебе будет баннеры сыпать? Открыл камеру посмотрите 15 сек рекламный ролик. Бороться с этим надо. А то с такими темпами и ср*ть тоже будем рекламой
А ещё эти чертовы предустановленные приложения как на виндовых ноутах😖😖😖