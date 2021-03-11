Скачайте файл MGC_8.1.101_A9_PV0m_Eng.apk с этого сайта, запустите его и следуйте инструкциям по установке.

Запустите камеру и предоставьте ей доступ к возможностям, которые она затребует.

Если приложение не работает, скачайте и установите файл конфигурации, подходящий к вашей модели смартфона.







Энтузиасты создали новую версию неофициального порта «Google Камеры». Теперь приложение поддерживает смартфоны с процессорами Exynos (их выпускает не только Samsung, но и другие бренды, в том числе Xiaomi и Meizu).Мод носит название MGC_8.1.101_A9_PV0m, в его основе лежит «Google Камера», портированная со смартфонов Pixel. Он совместим со многими смартфонами на базе процессоров Snapdragon и Exynos (поддержки MediaTek, Kirin и чипов других вендоров у этого мода нет).Как установить MGC_8.1.101_A9_PV0m:«Google Камера» поддерживает быстрое переключение между разными объективами, съёмку в формате RAW без потери качества, ручную настройку параметров захвата изображения, может снимать в режиме HDR+, а также в режиме ночной съёмки (в том числе поддерживается астрофотография — съёмка ночного неба со звёздами). Различные улучшения в портированной версии камеры позволили добиться уменьшения цифровых шумов и увеличения глубины цветов. Для продвинутых фотографов доступны регуляторы длины выдержки, ISO, баланса белого, фокусировки и многих других параметров. Сразу после съёмки можно прямо через «Google Камеру» отправить фотографию в соцсети или мессенджеры.На некоторых устройствах приложению может потребоваться root-доступ. Если на вашем смартфоне установлено оригинальное приложение Google Camera, новый мод не заменяет его, они могут без проблем сосуществовать друг с другом.