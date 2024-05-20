Стало известно, на какие смартфоны перейдёт РЖД после запрета iPhone

Александр


Несколько месяцев назад руководство РЖД в целях безопасности в августе 2023 года запретило своим сотрудникам пользоваться айфонами в работе. Их перевели на Android-смартфоны, а теперь в компании определились, какие устройства будут у проводников, машинистов и прочего персонала.

Как написали «Ведомости», РЖД закупит более 15 тысяч смартфонов на «Авроре». Эта операционная система представляет собой аналог Android, она создана на базе финской Sailfish OS и разрабатывается компанией «Открытая мобильная платформа», которая принадлежит «Ростелекому». Недавно «Аврора» обновилась до версии 5.0 и визуально стала ещё сильнее похожа на Android и iOS, но Android приложения запускаются в ней только через эмулятор и с некоторыми ограничениями. Приложений для «Авроры» пока очень мало — менее сотни.

Сумма закупки может превысить 600 миллионов рублей, 7 тысяч смартфонов были получены в конце 2023 года, а оставшиеся 9 тысяч будут поставлены до конца текущего года. В РЖД работает около 28 тысяч человек, но не все они используют смартфоны для работы.

Сообщается, что РЖД закупает смартфоны R570E производства Fplus. Они есть в рознице по цене 15 тысяч рублей, а компания платит приблизительно 37,5 тысяч рублей за каждый, что может объясняться разными факторами (например, расширенной гарантийной поддержкой или наличием лицензий на дополнительный софт).

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Комментарии

Dmitriy
+936
Dmitriy
Норм, и бюджет освоится, и "производители" сообщат о тысячекратном росте продаж "отечественных" девайсов.
Вчера в 20:34
#
tellurian
+1355
tellurian
Хорошая тема для освоения бюджета.
Все довольны.
Вчера в 20:45
#
Bor™
+619
Bor™ den3221
Так это в любой стране мира. Расслабьте булки.
30 минут назад
#
Павел Дыкун
0
Павел Дыкун
В ОАО "РЖД" работает где то 700 тысяч сотрудников :)А в холдинге "РЖД" — еще большео каких 28 тысячах сотрудников идет речь — я что то не понял
49 минут назад
#
Павел Дыкун
0
Павел Дыкун Павел Дыкун
В ОАО "РЖД" работает где то 700 тысяч сотрудников. А в холдинге "РЖД" — еще больше. О каких 28 тысячах сотрудников идет речь — я что то не понял
49 минут назад
#