Хакеры слили данные 3,4 млн пользователей Mail.ru

ID пользователя в системе

Адрес электронной почты

Привязанный номер телефона

Имя и фамилия

Ник

В открытом доступе оказались данные 3 412 253 пользователей почтового сервиса Mail.ru (в доменах @mail.ru, @bk.ru, @inbox.ru и @list.ru). Утечка также затронула 199 корпоративных адресов в домене @corp.mail.ru.Слитая база содержит следующие данные:Эксперты компании DLBI выяснили, что выборочная проверка записей из этой базы через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru показала совпадение email-адресов и номеров телефонов. Сама по себе утечка не представляет опасности для пользователей, но этой информацией могут быть пополнены существующие хакерские базы, и сведения могут быть использованы злоумышленниками, например, для того, чтобы втереться в доверие к жертве и похитить аккаунт или денежные средства.