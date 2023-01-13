Хакеры слили данные 3,4 млн пользователей Mail.ru

Слитая база содержит следующие данные:
- ID пользователя в системе
- Адрес электронной почты
- Привязанный номер телефона
- Имя и фамилия
- Ник
Эксперты компании DLBI выяснили, что выборочная проверка записей из этой базы через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru показала совпадение email-адресов и номеров телефонов. Сама по себе утечка не представляет опасности для пользователей, но этой информацией могут быть пополнены существующие хакерские базы, и сведения могут быть использованы злоумышленниками, например, для того, чтобы втереться в доверие к жертве и похитить аккаунт или денежные средства.