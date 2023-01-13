Хакеры Mail.ru

Хакеры слили данные 3,4 млн пользователей Mail.ru

Александр
В открытом доступе оказались данные 3 412 253 пользователей почтового сервиса Mail.ru (в доменах @mail.ru, @bk.ru, @inbox.ru и @list.ru). Утечка также затронула 199 корпоративных адресов в домене @corp.mail.ru.

Слитая база содержит следующие данные:

  • ID пользователя в системе
  • Адрес электронной почты
  • Привязанный номер телефона
  • Имя и фамилия
  • Ник


Эксперты компании DLBI выяснили, что выборочная проверка записей из этой базы через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru показала совпадение email-адресов и номеров телефонов. Сама по себе утечка не представляет опасности для пользователей, но этой информацией могут быть пополнены существующие хакерские базы, и сведения могут быть использованы злоумышленниками, например, для того, чтобы втереться в доверие к жертве и похитить аккаунт или денежные средства.
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Источник:
Хабр
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Комментарии

Dmitriy
+347
Dmitriy
Хакеры, ага. Или свои же...
час назад в 16:09
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+4488
Carter_Mayers
Ухаха, в случае с такой шарагой, как Мыльцо оно и не удивительно. Дырок у них как в дуршлаге, а подзаработать каждый хочет, очень удобно все косяки сотрудников и руководства на хакеров и всяких врагов-вредителей страны перекладывать
час назад в 16:12
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