«Тинькофф» приготовил неприятный сюрприз тем, у кого нет платной подписки





Банк «Тинькофф» не будет начислять проценты на остаток тем клиентам, которые не оформили подписку Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private. Изменения вступят в силу 17 января 2022 года.



«Проценты на остаток, рассчитанные до вступления изменений в силу, будут выплачены в ближайшую дату выписки», — сообщается на сайте банка.



В настоящее время «Тинькофф» начисляет клиентам без подписки 3% годовых на остаток средств на дебетовом счёте при соблюдении определённых условий (траты по карте от 3 тысяч рублей в месяц). На остаток более 300 тысяч рублей проценты не начисляются. Обладатели подписок получают вдвое больше — 6% годовых.



«Тинькофф» оставил возможность получать начисление процентов на дебетовом счёте даже без подписки — для этого нужно перевести свободные средства на накопительный счёт. Без подписки на этом счёте начисляется 3% годовых, с подпиской 6%.



Подпискам Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private предоставляют различные преимущества, в том числе более широкий выбор категорий для повышенного кэшбэка и увеличенный лимит кэшбэка. Подписка Tinkoff Pro один месяц предоставляется бесплатно, а затем стоит 199 рублей в месяц. Другие виды подписок более дорогие, хотя их можно получить бесплатно, если ежемесячно расходовать определённую сумму.

