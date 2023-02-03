Старинный запечатанный iPhone выставили на аукцион. Угадайте, сколько он стоит?

Аукционный дом LCG Auctions выставил на торги абсолютно новый iPhone 2007 года в запечатанной упаковке.Владелица этого смартфона, американка Карен Грин, рассказала, что ей подарили этот iPhone в 2007 году, но она так и не распаковала его, поскольку девайс был несовместим с её оператором Verizon (на тот момент iPhone работали только с AT&T).Теперь, спустя 16 лет, Грин решила продать реликвию, чтобы профинансировать открытие своей тату-студии. Женщина также отметила, что хотела бы подождать ещё 10 лет и продать первый смартфон Apple подороже, но ей срочно нужны деньги.Организаторы аукциона уверены, что столь редкий лот уйдёт с молотка более, чем за $50 000 (~3,52 млн рублей), однако торги начнутся с $2500. Это почти в 100 раз дороже, чем стоил iPhone на момент выхода в 2007 году ($599). Сам аукцион продлится до 19 февраля. В октябре аналогичный девайс был продан за рекордные $39 340 (~2,77 млн рублей).