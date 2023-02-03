Apple разрабатывает новую бюджетную смарт-колонку. Что о ней известно?

Фархад

HomePod

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо, ссылаясь на источники в цепочке поставок, заявил, что Apple приступит к массовым поставкам HomePod mini 2-го поколения во второй половине 2024 года.

По словам инсайдера, компания Goertek уже получила заказы на подготовку компонентов и сборку ‌новых HomePod mini. К сожалению, Куо не раскрывает никакой информации о технических характеристиках будущего девайса. Одним из возможных изменений в новой компактной колонке может стать более функциональный дисплей с интерфейсом, как в Apple Watch.

HomePod

Интересно, что другой авторитетный инсайдер, Марк Гурман из Bloomberg, неоднократно говорил о разработке новой смарт-колонки с сенсорным экраном и камерой для FaceTime. При этом он считает выпуск HomePod mini 2-го поколения в ближайшие несколько лет маловероятным, поскольку «устройство не нуждается в каких-либо новых функциях, но Apple может улучшить его программную часть».

Предполагается, что Apple представит новую недорогую умную колонку осенью 2024 года.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3008
kardigan
Звучать колонка будет лучше, чем нынешняя мини? У этой звук просто ужасен.
Или звук не важен-главное рюшек побольше? Антена с тв будет?
Сегодня в 14:17
#
+247
Alex82 kardigan
😳Ужасен? А почему ж тогда все и вся нахваливают её?🤔
Сегодня в 14:22
#
tellurian
+5010
tellurian Alex82
Кто все? Не видел много хвалебных отзывов.
Может хвалят лояльные блогеры и журналисты ?
час назад в 16:27
#
T0mmyGfs
+140
T0mmyGfs
Недавно подарили на др минипод, был приятно удивлён и качеством звучания, и функционалом. Не ожидал, но в итоге использую каждый день на рабочем столе.
2 часа назад в 15:37
#
tellurian
+5010
tellurian T0mmyGfs
Для каких целей?
Расскажи про свой опыт использования колонки.
час назад в 16:28
#