Apple разрабатывает новую бюджетную смарт-колонку. Что о ней известно?

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо, ссылаясь на источники в цепочке поставок, заявил, что Apple приступит к массовым поставкам HomePod mini 2-го поколения во второй половине 2024 года.
По словам инсайдера, компания Goertek уже получила заказы на подготовку компонентов и сборку новых HomePod mini. К сожалению, Куо не раскрывает никакой информации о технических характеристиках будущего девайса. Одним из возможных изменений в новой компактной колонке может стать более функциональный дисплей с интерфейсом, как в Apple Watch.
Интересно, что другой авторитетный инсайдер, Марк Гурман из Bloomberg, неоднократно говорил о разработке новой смарт-колонки с сенсорным экраном и камерой для FaceTime. При этом он считает выпуск HomePod mini 2-го поколения в ближайшие несколько лет маловероятным, поскольку «устройство не нуждается в каких-либо новых функциях, но Apple может улучшить его программную часть».
Предполагается, что Apple представит новую недорогую умную колонку осенью 2024 года.
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