Apple сдувается? Продажи iPhone и Mac резко упали

Александр



Компания Apple отчиталась о продажах за последний квартал 2022 года. Результаты удручающие, даже оптимистично настроенные аналитики и инвесторы ожидали, что будет получше.

Выручка в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года упала на 5,49% (до 117,15 млрд долларов), а чистая прибыль просела на 13% (до 30 млрд долларов). Эти показатели росли три последних года, несмотря на влияние пандемии коронавируса и макроэкономических проблем, связанных с укреплением доллара и ослаблением других валют.

Сильнее всего пострадали продажи компьютеров — этот бизнес принёс Apple всего 7,74 млрд долларов, что на 28,66% меньше, чем годом ранее. Продажи смартфонов снизились на 8% до 65,8 млрд долларов. Планшетов, как ни странно, продано на 29,66% больше, они принесли компании 9,4 млрд долларов. Хорошо показали себя и сервисы (App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay, iCloud и другие) — выручка от них увеличилась в годовом сравнении на 6% до 20,8 млрд долларов. По словам Тима Кука, Apple сейчас прорабатывает новый финансовый сервис, который позволит пользователям расплачиваться за покупки в рассрочку.

После публикации отчёта акции Apple подешевели на 4%. Это связано с тем, что аналитики ожидали более достойных показателей — выручку на уровне 121,1 млрд долларов и продаж айфонов на 68,3 млрд долларов.

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Комментарии

kardigan
+3010
kardigan
Что там с капитализацией у apple?
2 часа назад в 10:58
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Bazily
+246
Bazily
Еще как сдувается))) В конце 2022 года количество активных устройств Apple, по данным компании, достигло отметки в 2 миллиарда единиц. До миллиардной отметки этот показатель добрался в 2016-м, а в начале прошлого года составлял 1,8 миллиарда устройств против 1 миллиарда в 2016-м.
час назад в 11:34
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+132
lokky Bazily
Так это ж и есть признак конца!
час назад в 11:40
#
+132
lokky
Автор плачет и рыдает, такой весь удрученный, гыы))
час назад в 11:40
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+4541
Carter_Mayers
Невозможно брать новинки каждый год, особенно если это iMac или MacBook. Какой смысл тратить деньги, если твои потребности полностью закрывает устройство 1-2-3 годичной давности? Это же не смартфоны или часы, которые можно брать чаще, если хочется. С компами и планшетами история совсем другая будет
час назад в 11:44
#
s_medik
+3233
s_medik
Не забываете, что крупнейший для Apple рынок Китая почти весь прошлый год сидел по домам из-за политики нулевой терпимости к Covid-19.
Сейчас все эти китайцы вышли из домов и будут тратить деньги, тем более НГ у них.
час назад в 11:54
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tellurian
+5007
tellurian
Случается весь Big tech. Ещё Интел, АМД, Самсунг и прочие хай тек компании показывают так себе отчеты.
Халявные деньги кончились, цены растут. Спрос падает.
Ещё и карантин в Китае.

Нефтяники зато в прибыли купаются.
28 минут назад
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Konstantin Bulatnikov
+153
Konstantin Bulatnikov
Сравните производительность MacBook Pro 2011-2015 в geekbench, а она мало отличается. По факту производительность в 1,2-5 % это не о чем. Хотел купить б/у прошку провел анализ, производительность одинакова у моделей 2011-2015-2017....
С iPhone та же ситуация, каждый год они выходят, меняется лишь внешняя оболочка, камеры, интерфейсы, плюшки, а вот железо....
7 минут назад
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