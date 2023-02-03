Apple сдувается? Продажи iPhone и Mac резко упали

Компания Apple отчиталась о продажах за последний квартал 2022 года. Результаты удручающие, даже оптимистично настроенные аналитики и инвесторы ожидали, что будет получше.
Выручка в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года упала на 5,49% (до 117,15 млрд долларов), а чистая прибыль просела на 13% (до 30 млрд долларов). Эти показатели росли три последних года, несмотря на влияние пандемии коронавируса и макроэкономических проблем, связанных с укреплением доллара и ослаблением других валют.
Сильнее всего пострадали продажи компьютеров — этот бизнес принёс Apple всего 7,74 млрд долларов, что на 28,66% меньше, чем годом ранее. Продажи смартфонов снизились на 8% до 65,8 млрд долларов. Планшетов, как ни странно, продано на 29,66% больше, они принесли компании 9,4 млрд долларов. Хорошо показали себя и сервисы (App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay, iCloud и другие) — выручка от них увеличилась в годовом сравнении на 6% до 20,8 млрд долларов. По словам Тима Кука, Apple сейчас прорабатывает новый финансовый сервис, который позволит пользователям расплачиваться за покупки в рассрочку.
После публикации отчёта акции Apple подешевели на 4%. Это связано с тем, что аналитики ожидали более достойных показателей — выручку на уровне 121,1 млрд долларов и продаж айфонов на 68,3 млрд долларов.
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