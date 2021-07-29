Принадлежащая Илону маску компания SpaceX собирается значительно модернизировать проект спутникового интернета Starlink. Уже сейчас над Землёй курсирует более 1700 спутников, а скоро их станет ещё больше.
10 августа с площадки военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии состоится запуск ракеты Falcon 9 с 60 летательными аппаратами, а спустя ещё неделю с мыса Канаверал будет запущена ещё одна ракета с таким же количеством новых спутников.
За всё время существования проекта Starlink компания SpaceX произвела 20 запусков, постоянно наращивая охват территорий интернетом. Последний по времени запуск состоялся в мае 2021 года. SpaceX получила от Федеральной комиссии по связи США разрешение на запуск 12 тысяч спутников. В настоящее время на орбиту выведено 1740 спутников, в том числе несколько ранних прототипов, которые сильно устарели с технической точки зрения. К концу года при сохранении существующего темпа над Землёй будет курсировать около 3 тысяч спутников Starlink.
Увеличение числа летательных аппаратов позволит SpaceX увеличить площадь распространения доступа в интернет (в перспективе до всей поверхности Земли, кроме тех стран, которые воспротивятся этой услуге). Уже сейчас спутниковый интернет Starlink работает в десятках стран (включая Россию), а скорость соединения и пинг вполне соответствуют тому, что могут предложить мобильные операторы и провайдеры стационарного интернета.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: