В прошлом году принадлежащая Илону Маску компания SpaceX запустила систему Starlink, которая обеспечивает спутниковым интернетом даже самые труднодоступные регионы, где не ловит сотовая связь и нет проводного доступа к сети. Starlink постепенно расширяет охват территорий и даже работает в России.
Публикация о подключении к Starlink в России стала самой популярной на нашем сайте на прошлой неделе, набрав более 120 тысяч просмотров, поэтому мы решили углубиться в эту тему, раз она настолько интересна читателям.
Поскольку Starlink «разносит» интернет с помощью спутников, качество связи у конкретного пользователя напрямую зависит от доступности этих спутников для него. Чем больше спутников и чем лучше погода (нет туч, тумана, осадков и сильного ветра), тем качественнее соединение. И наоборот — если спутников мало, а погода испортилась, интернет будет медленным и нестабильным или связь пропадёт полностью.
Несмотря на чувствительность к погодным условиям, система Starlink не особо капризна. Теоретически максимальная скорость доступа достигает 1 Гбит/с, а минимальный пинг — от 25 до 35 мс. В реальности результаты замеров намного скромнее: скорость скачивания от 20 до 60 Мбит/с, скорость отдачи до 20 до 60 Мбит/с, а пинг от 20 до 90 мс. Это хуже, чем у широкополосного проводного интернета, но вполне сравнимо с 4G и намного превосходит классический спутниковый интернет. В некоторых случаях скорость отдачи на продолжительное время падает до 0 Мбит/с — это больное место спутниковой связи, и это очень плохо для игр, мессенджеров и вообще любых сервисов, где требуется отклик пользователя.
Starlink работает не во всех странах, что обуславливается необходимостью использовать наземные базовые станции. Компания SpaceX арендует эти станции у местных операторов связи, а качество связи может зависеть ещё и от того, насколько далеко от вас находится вышка.
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