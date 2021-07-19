На сайте Starlink Statuspage появилась подробная статистика, показывающая значения скачивания и отдачи данных, а также пинга в сети спутникового интернета Starlink. Эта сеть запущена компанией SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation), которой владеет американский миллиардер и большой любитель высокотехнологичных экспериментов Илон Маск.
Средняя скорость скачивания данных в сети Starlink составляет 157 Мбит/с, средняя скорость отдачи данных 26,8 Мбит/с, а среднее значение пинга 43,7 мс. Примечательно, что в странах Европы скорость скачивания заметно выше, чем в США — 176,2 против 140,7 Мбит/с). Пиковое значение скорости в Европе — 422 Мбит/с, минимальное 2,2 Мбит/с.
Спутниковый интернет Stralink работает в нескольких странах мира, в том числе в России. Оборудование для его использования стоит 499 долларов (в дальнейшем SpaceX планирует снизить цену вдвое), а абонентская плата составляет 99 долларов, независимо от локации.
В скором времени SpaceX увеличит количество своих спутников в небе и базовых станций на земле, что позволит нарастить скорости и уменьшить значение пинга в сети Starlink до комфортного для геймеров значения 10-20 мс.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
1. Не работает в России (пока), но обещали к концу года везде.
2. В России использовать спутниковый интернет, который не проходит через Великий Российский Файрвол, незаконно.
Так что, Кузнецов, вперед, переходи на старлинк и жди гостей)
Хорошо что не sralink.
Ох очепятки-очепятки