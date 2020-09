Компания Microsoft сегодня объявила о покупке ZeniMax, владельца студии Bethesda, которой принадлежат Doom, Fallout, The Elder Scrolls и многие другие популярные игры. Ситуация интересна тем, что Microsoft и Sony являются прямыми конкурентами на рынке топовых игровых консолей, а для PlayStation 5 недавно был анонсирован выход двух эксклюзивов от Bethesda — Deathloop и GhostWire: Tokyo.Глава Xbox Фил Спенсер внёс ясность относительно стратегии Microsoft по появлению игр Bethesda на конкурирующих платформах и устройствах. По его словам, компания позволит Sony сохранить эти две игры в качестве эксклюзивов для новых консолей PlayStation, но в дальнейшем игры от этой студии будут выходить не на Xbox лишь от случая к случаю.Игры Deathloop и GhostWire: Tokyo останутся PS-эксклюзивами лишь временно, в 2021 году должен состояться их релиз на ПК, а выпуск версий для Xbox пока остаётся под вопросом (хотя теперь, после поглощения Bethesda, это скорее лишь вопрос времени).Директор ZeniMax Online Studios также рассказал о дальнейшей судьбе The Elder Scrolls: Online, которая доступна на PlayStation 4, Xbox One, ПК, Mac и в игровом сервисе Google Stadia. По его словам, в поддержке этой игры ничего не изменится, она по-прежнему будет доступна на всех платформах, на которых присутствует сейчас.Как мы видим, фанатам игр от Bethesda не стоит опасаться, что они исчезнут отовсюду, кроме Xbox. Но очевидно, что в дальнейшем игры этой студии будут в первую очередь выпускаться на консоли Xbox, во вторую на компьютеры и лишь затем на платформы конкурентов Microsoft.