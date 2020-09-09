Компания Microsoft назвала дату выпуска игровой консоли Xbox Series X. В США предзаказы будут принимать с 22 сентября, а в широкой продаже она появится 10 ноября 2020 года.
Xbox Series X будет стоить 499 долларов, а по программе Xbox All Access её можно приобрести на условиях ежемесячного платежа 34,99 доллара на протяжении двух лет. За эти деньги пользователь получит не только консоль, но и подписку Xbox Game Pass Ultimate с доступом к десяткам игр и режиму онлайн-мультиплеера.
Ранее Microsoft анонсировала продажи младшей модели Xbox Series S, эта консоль будет стоить 299 долларов. Microsoft подтвердила, что в обе модели — Xbox Series X и Xbox Series S — установлена одна и та же модель процессора, но в старшей модели он работает с максимальной тактовой частотой 3,8 ГГц, а в младшей — до 3,6 ГГц.
10 ноября на российском рынке появятся обе консоли: Xbox Series X, самая быстрая и мощная консоль, и Xbox Series S, консоль без оптического привода, обеспечивающая скорость и производительность нового поколения в компактном формате. Предзаказ на обе консоли стартует 22 сентября в России одновременно со всем миром. Ориентировочные розничные цены: 26 990 рублей за Xbox Series S и 45 590 рублей для Xbox Series X.
17 сентября этого года подписка Xbox Game Pass для ПК станет доступна по всему миру. Цена за трёхмесячную подписку в России составит 1796,99 руб. Обладатели подписок Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass для ПК получат все привилегии членства EA Play без дополнительной платы до конца этого года. Подписчики Xbox Game Pass для ПК также получат все привилегии EA Play на устройствах с Windows 10.
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