Компания Microsoft обновила приложение Xbox для Android. Оно получило изменённый дизайн, а также возможность стриминга игр с приставки Xbox на смартфон или планшет.
У Microsoft есть сервис xCloud, позволяющий запускать консольные игры на смартфоне из облака, но для его использования требуется оформлять платную подписку. Для игры через мобильное приложение Xbox никакая подписка не требуется, главное — чтобы у вас была копия игры, в которую вы хотите сыграть. Стриминг в этом случае ведётся не через облако, а непосредственно с вашей консоли, а на смартфон передаётся изображение, с которым можно интерактивно взаимодействовать.
Редизайн приложения Xbox несомненно имеет отношение к консолям Xbox Series X и Series S, предзаказ которых будет запущен завтра во многих странах мира, включая Россию. Интерфейс приложение соответствует тому, какой будет панель управления в новых консолях. В приложении появился ряд новых возможностей — например, оно распознаёт, когда вы сделали скриншот в игре на смартфоне, и предлагает быстро отправить в социальные сети или мессенджеры.
Помимо этого, в приложении появились опции для быстрой настройки Xbox Series X и Series S. Прямо в нём можно покупать цифровые копии игр, запускать их инсталляцию на консоли, управлять игровой библиотекой, освобождать место в накопителе консоли. Его также можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для навигации по интерфейсу консоли.
В настоящее время на Android доступна только бета-версия обновлённого приложения Xbox, установить её можно через Play Маркет. Ближе к началу продаж Xbox Series X и Series S выйдут стабильные версии этого приложения для Android и iOS.
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