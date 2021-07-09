





Компания Google перестала обновлять Google Play Services на старых версиях Android. Апдейты перестали получать смартфоны и планшеты, работающие на Android Jelly Bean (4.1, 4.2 и 4.3). На более поздних версиях Android эти сервисы давно не обновляются.По словам Google, доля активно используемых устройств с Android Jelly Bean не превышает 1% от общего числа смартфонов и планшетов на базе Android, поэтому отказ от выпуска обновлений Google Play Services для них не станет заметной проблемой. Последней версией Google Play Services на этих устройствах останется 21.30.99, выпуск которой состоится ориентировочно в августе.Android Jelly Bean версий с 4.1 по 4.3 выпускались с ноября 2012 года по июль 2013 года. Google Play Services — критически важный компонент Android. Именно он отвечает за совместимость устройства с новыми приложениями и играми. Если разработчики не обеспечат своим приложениям поддержку старых API, эти приложения перестанут запускаться на устройствах с Android Jelly Bean и более поздними версиями Android. Ситуация усугубляется тем, что сама компания Google рекомендует разработчикам использовать свежие, а не устаревшие API.