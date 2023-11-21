Стоит ли покупать AirPods Max в конце 2023 года?

Фархад
Max

Скоро новогодние праздники и, как обычно, одними из самых желанных подарков станут наушники AirPods. И, если, с TWS-моделями всё относительно просто, то к полноразмерным AirPods Max есть некоторые вопросы. Отвечаем на самый главный — стоит ли покупать «Максы» в конце 2023 года?

Начнём с того, что наушники вышли ровно три года назад, но Apple не спешит их обновлять. Видимо, компания уверена, что продукт получился настолько хорошим, что спокойно продержится на рынке ещё год-два. Инсайдеры говорят, что обновлённые AirPods Max выйдут к концу 2024 года, но и особых изменений от них ждать не стоит.

Если вы задумались о покупке AirPods Max в конце 2023 года, вот несколько аргументов за и против:

  • Причины подождать
    • Обновленные AirPods Max с портом USB-C вместо Lightning выйдут в 2024;
    • Наушники получат новые расцветки;
  • Причины купить сейчас
    • У этих наушников практически нет конкурентов по качеству звука;
    • Они гарантировано прослужат 3 года;
    • Сейчас AirPods Max не так сложно найти по адекватной цене.

Учитывая, что следующие AirPods Max могут сохранить такой же чип и набор функций, можно смело брать полноразмерные наушники Apple прямо сейчас. Ждать перехода на USB-C практически бессмысленно, поскольку новые устройства, как правило, на старте продаж очень трудно купить, да и стоить они будут намного дороже.

По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, абсолютно новые «Максы» выйдут не раньше 2026 года, но тут возникает другой вопрос: а готовы ли вы столько ждать?
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Источник:
9to5
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Комментарии

kardigan
+3267
kardigan
«У этих наушников практически нет конкурентов по качеству звука»-
Вы смеётесь что ли, или просто не в курсе, что есть Bosse и Sony.
Сегодня в 11:45
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tellurian
+4777
tellurian
Конкуренты есть всегда. Да и звучание для каждого человека индивидуально.
Сегодня в 12:35
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