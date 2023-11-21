Стоит ли покупать AirPods Max в конце 2023 года?

Причины подождать

Обновленные AirPods Max с портом USB-C вместо Lightning выйдут в 2024;

Наушники получат новые расцветки;

Причины купить сейчас

У этих наушников практически нет конкурентов по качеству звука;

Они гарантировано прослужат 3 года; Сейчас AirPods Max не так сложно найти по адекватной цене.



Скоро новогодние праздники и, как обычно, одними из самых желанных подарков станут наушники AirPods. И, если, с TWS-моделями всё относительно просто, то к полноразмерным AirPods Max есть некоторые вопросы. Отвечаем на самый главный — стоит ли покупать «Максы» в конце 2023 года?Начнём с того, что наушники вышли ровно три года назад, но Apple не спешит их обновлять. Видимо, компания уверена, что продукт получился настолько хорошим, что спокойно продержится на рынке ещё год-два. Инсайдеры говорят, что обновлённые AirPods Max выйдут к концу 2024 года, но и особых изменений от них ждать не стоит.Если вы задумались о покупке AirPods Max в конце 2023 года, вот несколько аргументов за и против:Учитывая, что следующие AirPods Max могут сохранить такой же чип и набор функций, можно смело брать полноразмерные наушники Apple прямо сейчас. Ждать перехода на USB-C практически бессмысленно, поскольку новые устройства, как правило, на старте продаж очень трудно купить, да и стоить они будут намного дороже.По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, абсолютно новые «Максы» выйдут не раньше 2026 года, но тут возникает другой вопрос: а готовы ли вы столько ждать?