Найден надежный способ отличить оригинальные AirPods от подделки

Артем
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Современный рынок усеян копиями наушников Apple. И если часть продавцов честно признаются, что продают реплику, есть и мошенники, которые предлагают подделку по цене оригинала. Джон Брунер рассказал непростой, но стопроцентный способ отличить качественный продукт от контрафактного.

Для этого энтузиаст взял оригинальные AirPods Pro второго поколения и две копии наушников для полноценного сравнения. Так как внешне различий между ними нет, пришлось заглянуть внутрь при помощи компьютерного томографа. На снимках можно сразу заметить конструктивные отличия между оригиналом и фейком. 

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Джон Брунер выделил три основных момента. Аккумуляторы Apple плотно прилегают к корпусу, в подделках элемент питания не соответствует размерам и практически втиснут в корпус наушников, что может быть опасно если деталь повредится при сборке. 

В репликах установлены дешевые платы, которые оставляю внутренне пространство полупустым. Кроме того, у подделок меньше микрофонов, что скажется на качестве передачи звука во время звонков.

И наконец сборка. Снимки показали отсутствие беспроводной зарядки в одной модели и нехватку магнитов в другой. Чтобы вес наушников соответствовал оригиналу, умельцы просто поместили рядом со схемами утяжелители.

Джон Брунер также снял видео с одним из «Разрушителей мифов» — Адамом Сэвиджем. Исследователи поместили под рентгеновский аппарат не только беспроводные наушники, но и некоторые зарядные устройства Apple.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+4758
tellurian
Как в простых условиях это проверить? Ездить в магазин с рентгеновским прибором?🤣
19 минут назад
#
+3
Bor We
Отвезти на КТ? Ппц статья информативная)
17 минут назад
#
+33
b0rman
Написали чтобы просто написать 😀Очень информативно,а главное 100% вариант
11 минут назад
#
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