Найден надежный способ отличить оригинальные AirPods от подделки

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Современный рынок усеян копиями наушников Apple. И если часть продавцов честно признаются, что продают реплику, есть и мошенники, которые предлагают подделку по цене оригинала. Джон Брунер рассказал непростой, но стопроцентный способ отличить качественный продукт от контрафактного.Для этого энтузиаст взял оригинальные AirPods Pro второго поколения и две копии наушников для полноценного сравнения. Так как внешне различий между ними нет, пришлось заглянуть внутрь при помощи компьютерного томографа. На снимках можно сразу заметить конструктивные отличия между оригиналом и фейком.Джон Брунер выделил три основных момента. Аккумуляторы Apple плотно прилегают к корпусу, в подделках элемент питания не соответствует размерам и практически втиснут в корпус наушников, что может быть опасно если деталь повредится при сборке.В репликах установлены дешевые платы, которые оставляю внутренне пространство полупустым. Кроме того, у подделок меньше микрофонов, что скажется на качестве передачи звука во время звонков.И наконец сборка. Снимки показали отсутствие беспроводной зарядки в одной модели и нехватку магнитов в другой. Чтобы вес наушников соответствовал оригиналу, умельцы просто поместили рядом со схемами утяжелители.Джон Брунер также снял видео с одним из «Разрушителей мифов» — Адамом Сэвиджем. Исследователи поместили под рентгеновский аппарат не только беспроводные наушники, но и некоторые зарядные устройства Apple.