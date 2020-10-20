





В сети появляется всё больше фотографий смартфонов из модельного ряда iPhone 12 в реальных условиях освещения. Таким образом можно лучше рассмотреть доступные цветовые решения.Фотографиями поделился блогер DuanRui в своем твиттере. Благодаря его снимкам можно взглянуть на iPhone 12 в белом, черном, синем, зеленом и (PRODUCT)RED. Варианты в черном и белом похожи на аналогичные решения iPhone 11.DuanRui также опубликовал изображения iPhone 12 Pro в графитовом и тихоокеанском синем цвете. Последний заменил midnight green, который был представлен в линейке iPhone 11 Pro. Помимо этих вариантов, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max доступны также в серебристом и золотом.Предварительные заказы на iPhone 12 и 12 Pro начались в прошлую пятницу, а первые поставки начнутся в пятницу на этой неделе. Модели iPhone 12 mini и 12 Pro Max будут доступны для предзаказа 6 ноября. Что вы думаете о расцветках — напишите нам в комментариях.