Свежий MacBook Pro в топовой комплектации недёшев, но и от характеристик захватывает дух

Сегодня компания Apple представила новые модели MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max. Продажи начнутся через неделю, а цены уже известны — от 1999 долларов за версию с 14-дюймовым экраном и от 2499 долларов за вариант с экраном диагональю 16 дюймов.
Как и прежде, Apple позволяет покупателям выбрать на своём сайте желаемую конфигурацию устройства, добавив более производительный процессор и больше памяти. 16-дюймовый MacBook Pro с топовой начинкой обойдётся в 6499 долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет почти полмиллиона рублей.
За эти деньги пользователь получит ноутбук с экраном Liquid Retina XDR, процессором Apple M2 Max (12 ядер ЦПУ, 38 графических ядер, 16 ядер для искусственного интеллекта), 96 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем 8 ТБ и зарядкой MagSafe мощностью 140 Вт через порт USB Type-C.
В США можно получить рассрочку и в течение года платить каждый месяц по 541 доллару 58 центов (около 37,5 тысяч рублей).
Компания Apple перестала поставлять свою продукцию в Россию весной прошлого года, но её ввозят серыми схемами и методом параллельного импорта. Можно ожидать, что свежие модели MacBook Pro появятся в нашей стране через несколько дней после начала продаж на других рынках.
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