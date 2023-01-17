Apple представила новые MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max

Фархад

MacBook Pro M2 Pro

Вслед за обновлённым Mac mini, Apple анонсировала 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro нового поколения с более мощными чипами M2 Pro и M2 Max. Девайсы также могут похвастаться до 96 ГБ объединённой оперативной памяти, поддержкой внешних дисплеев с разрешением 8K через порт HDMI 2.1 (с возможностью передачи мультиканального аудио) и работой в сетях Wi-Fi 6E.

Apple утверждает, что базовый MacBook Pro с чипом M2 Pro на 20% быстрее модели 2021 года с чипсетом M1 Pro и на 30% мощнее в графических задачах.



Внешне ноутбуки не отличаются от позапрошлогодних моделей, что неудивительно, учитывая масштабный редизайн в предыдущем поколении.

Цены на новинки остались прежними — базовый 14-дюймовый MacBook Pro с M2 Pro обойдётся в $1999, а 16-дюймовая модель в $2499. Ноутбуки поступят в продажу в следующий вторник, 24 января.

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Источник:
Apple
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Комментарии

tellurian
+4957
tellurian
HDMI теперь поддерживает передачу мультиканального аудио
час назад в 18:36
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–880
n0mer
Снова эти уроды. Как можно так испохабить идеально отточенный продукт. Про аймаки и писать не приходится..
37 минут назад
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