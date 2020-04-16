По данным Bloomberg, компания Apple собирается выпустить накладные беспроводные наушники, компоненты которых можно будет менять.
Инженеры разработали как минимум два варианта этих наушников — с отделкой из искусственной кожи и более простой с дышащими материалами для занятий спортом. Наушники получили ретро-дизайн с овальными амбушюрами, которые соединены тонким металлическим оголовьем.
Корпусы, в которые установлены динамики, примагничены к оголовью, их можно отсоединять и состыковывать обратно. Такой модульный подход позволит пользователю самостоятельно менять дизайн наушников в зависимости от того, где и с какой целью они используются (на прогулке один, на пробежке другой).
В этих наушниках Apple будут использоваться те же технологии, которые уже применяются в линейке AirPods, в том числе упрощенное сопряжение с iPhone, функция активного шумодава и режим прозрачности, который позволяет слышать собеседника, не снимая наушники с ушей.
Apple занимается разработкой этих наушников с 2018 года, а её выпуск дважды откладывался. Компания надеется выпустить их в продажу в этом году, но эти планы могут быть сорваны из-за последствий пандемиии коронавируса COVID-19 в Китае.
Apple выпускает беспроводные наушники с 2016 года, когда была впервые выпущена модель iPhone, лишённая 3,5-мм аудиовыхода. С тех пор компания представила несколько моделей наушников из серии AirPods. Она также торгует проводными и беспроводными наушниками под брендом Beats, который был куплен ею в 2014 году.
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Нет, это не какие-нибудь супернаногизмо колеса из космических материалов, а самые обычные колёсики из нержавеющей стали с резиновым покрытием, которые "помогут без труда перемещать Mac Pro".
Вы, наверное, уже слышали об очень мощном и невероятно дорогом персональном компьютере Mac Pro от компании Apple. Самая дешевая версия этого аппарата, заключенного в корпус, сильно смахивающий на огромную тёрку, оценена в 449 990 рублей. Но, как оказалось, цена самого компьютера — не самое шокирующее в новинке.
Куда больше удивляют ценники на аксессуары для него. Так, например, колесики для Mac Pro оценены в 69 990 рублей! Нет, это не какие-нибудь супернаногизмо колеса из космических материалов, а самые обычные колёсики из нержавеющей стали с резиновым покрытием, которые «помогут без труда перемещать Mac Pro». Вам кажется, что это слишком дорого?
Вы готовы пренебречь возможностью без труда перемещать компьютер-тёрку? Тогда берите не колесики, а обычные ножки — они стоят всего какие-то жалкие 29 990 рублей! Впрочем, колесики ещё не самый дорогой аксессуар в арсенале Apple: подставка для монитора Pro Stand обойдется покупателям в 79 990 рублей. Зато, по словам производителя, «каждый её сантиметр тщательно продуман для профессионального использования».
К слову, самая дорогая версия Mac Pro оценена более чем в 5 000 000 рублей. За такие деньги в абсолютном большинстве российских городов можно приобрести приличную двухкомнатную квартиру. Правда, стоит отметить, что топовая версия Mac Pro — это настоящий монстр, наделенный 28-ядерным процессором Intel Xeon W с тактовой частотой 2,5/4,4 ГГц.