Beats

По данным Bloomberg, компания Apple собирается выпустить накладные беспроводные наушники, компоненты которых можно будет менять.

Инженеры разработали как минимум два варианта этих наушников — с отделкой из искусственной кожи и более простой с дышащими материалами для занятий спортом. Наушники получили ретро-дизайн с овальными амбушюрами, которые соединены тонким металлическим оголовьем.

Корпусы, в которые установлены динамики, примагничены к оголовью, их можно отсоединять и состыковывать обратно. Такой модульный подход позволит пользователю самостоятельно менять дизайн наушников в зависимости от того, где и с какой целью они используются (на прогулке один, на пробежке другой).

В этих наушниках Apple будут использоваться те же технологии, которые уже применяются в линейке AirPods, в том числе упрощенное сопряжение с iPhone, функция активного шумодава и режим прозрачности, который позволяет слышать собеседника, не снимая наушники с ушей.

Apple занимается разработкой этих наушников с 2018 года, а её выпуск дважды откладывался. Компания надеется выпустить их в продажу в этом году, но эти планы могут быть сорваны из-за последствий пандемиии коронавируса COVID-19 в Китае.

Apple выпускает беспроводные наушники с 2016 года, когда была впервые выпущена модель iPhone, лишённая 3,5-мм аудиовыхода. С тех пор компания представила несколько моделей наушников из серии AirPods. Она также торгует проводными и беспроводными наушниками под брендом Beats, который был куплен ею в 2014 году.


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