Так будет выглядеть портативная игровая консоль Sony

Инсайдеры выложили живые фотографии консоли Project Q от Sony. Это устройство японская компания собирается представить в ближайшие месяцы.
Судя по снимкам, консоль похожа на относительно крупный планшет, к которому по бокам приделан разделенный пополам геймпад DualSense от PlayStation. В качестве операционной системы используется Android. Можно ли будет запускать мобильные игры, неизвестно, но консоль наверняка сможет работать в связке с приложением Remote Play, что позволит играть на ней в игры для PlayStation.