Так будет выглядеть портативная игровая консоль Sony

Александр


Инсайдеры выложили живые фотографии консоли Project Q от Sony. Это устройство японская компания собирается представить в ближайшие месяцы.

Судя по снимкам, консоль похожа на относительно крупный планшет, к которому по бокам приделан разделенный пополам геймпад DualSense от PlayStation. В качестве операционной системы используется Android. Можно ли будет запускать мобильные игры, неизвестно, но консоль наверняка сможет работать в связке с приложением Remote Play, что позволит играть на ней в игры для PlayStation.
Информации об этой консоли пока мало, но кое-что всё же известно. Сообщается, что она оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном с разрешением Full HD, появится в продаже ближе к концу года и будет стоить около 300 долларов США. Её основными конкурентами будут Steam Deck и Asus ROG Alloy.
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4050
st00p1dm0nkey
Как-то так
Сегодня в 11:14
#
+841
hate_u
Или это фейк, где к планшету прилепили куски геймпада, или это самая уродливая консоль, которую я видел.
2 часа назад в 12:08
#
+11
boltenkovdenis
Не фейк, такой гаджет есть. Но он бесполезен, если у вас нет консоли ps5. Он работает в связке с консолью. Возможно, благодаря андроиду, появиться возможность запускать сторонние игры, но игры ps только через консоль.
19 минут назад
#
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