Подростки плюются от Android и массово переходят на iPhone. Что им не так?



Молодые люди всё чаще ругают Android и не хотят пользоваться смартфонами с ним. Об этом пишет Android Police.



Согласно источнику, наиболее ярко тенденция «айфонизации» среди молодежи представлена в США. ОС Android до сих пор остается самой распространенной системой в мире, но американцы портят эту статистику: в 2022 году iOS там впервые в истории обошла «зеленого робота» и превысила 50% долю рынка. С того момента количество отказов от Android только растет.





Подросток с раннего возраста привыкает к экосистеме Apple. Например, в детском возрасте родители дают ему iPad для просмотра мультиков, а потом он покупает iPhone с привычной ему ОС и в дальнейшем остается фанатом Apple, даже став взрослым.

к экосистеме Apple. Например, в детском возрасте родители дают ему iPad для просмотра мультиков, а потом он покупает iPhone с привычной ему ОС и в дальнейшем остается фанатом Apple, даже став взрослым. Подход Apple к рекламе гораздо более успешен. Её ролики создаются очень эффектными, продуманными и со смыслом — юные умы это очень привлекает. Операторы связи тоже навязывают покупателям именно iPhone вместе со своими SIM-картами и выгодными контрактами. Индустрия спорта пестрит «яблочными» продуктами — как с рекламных баннеров плакатов, так и из уст спортсменов, которые сами используют iPhone, появляются с ним в руках на фото в СМИ и публично нахваливают его.

гораздо более успешен. Её ролики создаются очень эффектными, продуманными и со смыслом — юные умы это очень привлекает. Операторы связи тоже навязывают покупателям именно iPhone вместе со своими SIM-картами и выгодными контрактами. Индустрия спорта пестрит «яблочными» продуктами — как с рекламных баннеров плакатов, так и из уст спортсменов, которые сами используют iPhone, появляются с ним в руках на фото в СМИ и публично нахваливают его. Негативный опыт, связанный с Android. Родители нередко покупают ребенку дешевый смартфон на Android в качестве первого, и тот надолго запоминает лаги и глюки чахлого «детского» девайса, а также косые взгляды сверстников из-за стыдного fps в совместных катках. При этом даже самые бюджетные девайсы Apple намного опережают дешевые Android-смартфоны по качеству и скорости работы. Как итог: возвращаться на Android подросток никогда не захочет.

Сегодня подростки начинают пользоваться смартфонами как никогда рано, однако бренды, похоже, еще не осознают серьезность этого феномена и совсем не ориентируются на молодых пользователей. Исследование компании Piper Sandler показало, что 87% опрошенных подростков пользуются iPhone, и 88% планируют купить смартфон Apple в качестве следующего. Иными словами, молодые люди и девушки не собираются уходить с iOS, а некоторые планируют сменить свой Android на нее.Источник считает эту статистику смертным приговором для Android в США и выделяет три причины для такой точки зрения:Автор исследования считает, что Google может привлечь подростков и спасти свое положение лишь одним способом — дать им возможность проявить индивидуальность и выделиться из толпы с помощью смартфона на Android. Для этого компании стоит побуждать вендоров экспериментировать с форм-фактором, цветами и материалами корпуса, а также внедрить побольше инструментов кастомизации в саму ОС.А еще стоит больше внимания уделять экологии, поскольку молодежь волнует этот вопрос гораздо сильнее, чем старшее поколение. Скорее всего, Apple чувствует этот тренд и не оставляет без упоминания экологических вопросов ни одну презентацию. И, наконец, Google может попробовать в собственной рекламе «маргинализировать» iPhone, создав ему ореол «старперского» устройства для «нешарящих» взрослых людей. Тогда iOS начнет восприниматься молодыми как эталон той группы людей, против которой подросток исторически бунтует, и которой всегда противопоставляет себя.