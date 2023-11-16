iPhone 16 Pro станет самым холодным смартфоном Apple

Фархад
Pro Max

На фоне многочисленных жалоб от пользователей iPhone 15 Pro на перегрев смартфонов Apple решила программно снизить пиковую мощность чипсета, чтобы решить эту проблему. Однако в следующем году компания перейдёт на аппаратное решение.

По данным инсайдера под ником Kosutami, Apple приняла решение заменить медный радиатор на графеновый в серии iPhone 16. Графен предлагает улучшенную теплопроводимость по сравнению с медью, поэтому следующие смартфоны могут стать самыми холодными в истории бренда. Даже при пиковых нагрузках они не будут перегреваться, как текущие iPhone 15 Pro.

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Тем не менее у Apple ещё есть полгода для завершения прототипирования, поэтому финальные версии iPhone 16 могут получить не все функции, который компания тестирует.
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Источник:
KosutamiSan
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Комментарии

+4332
Gabriel
Ждём меховые чехлы , норка, писец, чернобурка, соболь.)
Сегодня в 17:15
#
st00p1dm0nkey
+4122
st00p1dm0nkey Gabriel
iPhone будет не просто экологичный, он будет с глобальным потеплением! 🤣
2 часа назад в 17:22
#
st00p1dm0nkey
+4122
st00p1dm0nkey st00p1dm0nkey
Бороться с глобальным потеплением, пропустил слово, сорян 😉
2 часа назад в 17:23
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