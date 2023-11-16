iPhone 16 Pro станет самым холодным смартфоном Apple

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На фоне многочисленных жалоб от пользователей iPhone 15 Pro на перегрев смартфонов Apple решила программно снизить пиковую мощность чипсета, чтобы решить эту проблему. Однако в следующем году компания перейдёт на аппаратное решение.По данным инсайдера под ником Kosutami, Apple приняла решение заменить медный радиатор на графеновый в серии iPhone 16. Графен предлагает улучшенную теплопроводимость по сравнению с медью, поэтому следующие смартфоны могут стать самыми холодными в истории бренда. Даже при пиковых нагрузках они не будут перегреваться, как текущие iPhone 15 Pro.Тем не менее у Apple ещё есть полгода для завершения прототипирования, поэтому финальные версии iPhone 16 могут получить не все функции, который компания тестирует.