Nothing Phone интегрируется в экосистему Apple, но ни в коем случае не пользуйтесь этим!

Олег

Nothing Phone (2)


Приложение Nothing Chat представляет угрозу безопасности для пользователя. Об этом пишет Lifehacker.

Ранее мы писали, что основатель компании Nothing Карл Пэй пообещал через пару дней запустить собственный мессенджер Nothing Chat. Его главная фишка — подключение к iMessage на Android и нативный обмен сообщениями с пользователями девайсов Apple.

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Утилита совместима с Nothing Phone (2) и построена на базе протокола Sunbird, и его разработчики обещают полную приватность переписки и сквозное шифрование. Однако есть нюанс: Apple не открывала доступ к серверам iMessage. Как же работает Nothing Chat?

Механизм прост: когда вы вводите свой Apple ID и пароль в Nothing Chat, вы, по сути, логинитесь в компьютере Mac mini на ферме серверов Sunbird. Этот Mac просто перенаправляет все сообщения в Nothing Chat. То есть, ради включения смартфона Nothing Phone (2) в экосистему Apple вам придется авторизовать чужое неизвестное устройство в своем Apple ID, что является нарушением самого главного правила безопасности аккаунта.

К сожалению, пока Apple сама не откроет доступ к iMessage, никаких других официальных и безопасных способов подключить к нему Android нет и не будет.

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

tellurian
+4816
tellurian
Потому будет блокировать аккаунты и просить деньги?
Сегодня в 12:19
#
Mers
+4688
Mers
Ну да, осталось еще ключи от квартиры отдать. Но как мне кажется, это больше направлено на людей у кого и не было айфона, значит и терять им нечего. Никто, как я думаю, имея айфон, не станет вводить в андроид устройство свой пароль от всего.
Сегодня в 12:30
#
+216
Gandalf2021 Mers
Если он разумный человек и понимает что делает) но такие люди не покупают малоизвестные модели телефонов, просто не интересно: есть более полезные занятия, чем бета-тестирование Пэя…
24 минуты назад
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0
Anatoly076
Аймассаж прикольный, когда не хочется никуда заходить (социалки и чаты). При этом ты пишешь традиционное сообщение через интернет. Очень удобно отправлять сервисные сообщения например звонящему, когде не можешь ответить на звонок не тратя на смс. Что может сподвигнуть написать бесплатную смс специально на айфон? 🤔
час назад в 15:00
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