Nothing Phone интегрируется в экосистему Apple, но ни в коем случае не пользуйтесь этим!

Приложение Nothing Chat представляет угрозу безопасности для пользователя. Об этом пишет Lifehacker.
Ранее мы писали, что основатель компании Nothing Карл Пэй пообещал через пару дней запустить собственный мессенджер Nothing Chat. Его главная фишка — подключение к iMessage на Android и нативный обмен сообщениями с пользователями девайсов Apple.
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Утилита совместима с Nothing Phone (2) и построена на базе протокола Sunbird, и его разработчики обещают полную приватность переписки и сквозное шифрование. Однако есть нюанс: Apple не открывала доступ к серверам iMessage. Как же работает Nothing Chat?
Механизм прост: когда вы вводите свой Apple ID и пароль в Nothing Chat, вы, по сути, логинитесь в компьютере Mac mini на ферме серверов Sunbird. Этот Mac просто перенаправляет все сообщения в Nothing Chat. То есть, ради включения смартфона Nothing Phone (2) в экосистему Apple вам придется авторизовать чужое неизвестное устройство в своем Apple ID, что является нарушением самого главного правила безопасности аккаунта.
К сожалению, пока Apple сама не откроет доступ к iMessage, никаких других официальных и безопасных способов подключить к нему Android нет и не будет.
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