Nothing Phone интегрируется в экосистему Apple, но ни в коем случае не пользуйтесь этим!

Приложение Nothing Chat представляет угрозу безопасности для пользователя. Об этом пишет Lifehacker.Ранее мы писали , что основатель компании Nothing Карл Пэй пообещал через пару дней запустить собственный мессенджер Nothing Chat. Его главная фишка — подключение к iMessage на Android и нативный обмен сообщениями с пользователями девайсов Apple.

Утилита совместима с Nothing Phone (2) и построена на базе протокола Sunbird, и его разработчики обещают полную приватность переписки и сквозное шифрование. Однако есть нюанс: Apple не открывала доступ к серверам iMessage. Как же работает Nothing Chat?Механизм прост: когда вы вводите свой Apple ID и пароль в Nothing Chat, вы, по сути, логинитесь в компьютере Mac mini на ферме серверов Sunbird. Этот Mac просто перенаправляет все сообщения в Nothing Chat. То есть, ради включения смартфона Nothing Phone (2) в экосистему Apple вам придется авторизовать чужое неизвестное устройство в своем Apple ID, что является нарушением самого главного правила безопасности аккаунта.К сожалению, пока Apple сама не откроет доступ к iMessage, никаких других официальных и безопасных способов подключить к нему Android нет и не будет.