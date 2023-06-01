Так выглядит микроверсия клона Nothing Phone (1) от Unihertz

Китайская компания Unihertz представила очень компактный и необычный смартфон Jelly Star с полупрозрачным корпусом и подсветкой в стиле Nothing Phone (1).Новинка получила крохотный по меркам 2023 года дисплей с диагональю 3 дюйма. Это IPS-матрица с разрешением 854х480 пикселей и стандартной частотой обновления в 60 Гц. Габариты смартфона составляют 95х50х19 мм, а весит они всего 121 грамм.За производительность отвечает неплохой чипсет MediaTek Helio G99, который используется в большинстве топовых бюджетных смартфонов. А вот конфигурация у Jelly Star всего одна — в нём 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.Несмотря на крошечные габариты, девайс оснащён камерой на 48 Мп, светодиодной вспышкой и сканером отпечатков пальцев. Также в смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 2000 мАч. Отдельного внимания заслуживают светодиодные ленты под задней крышкой. Они сигнализируют о входящих вызовах, сообщениях и других уведомлениях.К сожалению, цена Unihertz Jelly Star пока не раскрывается.