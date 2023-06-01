Тысячи iPhone сливают информацию спецслужбам США

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ФСБ выяснила, что Apple предоставляет контроль над устройствами американским спецслужбам. Слежке подвержены любые лица интересные Белому дому, в том числе и собственные граждане.Информация размещена на официальном сайте службы безопасности России. В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости.Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч смартфонов Apple. Кроме российских пользователей выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.Полученная российскими спецслужбами информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведкой США, что идет вразрез с заявленной политикой конфиденциальности компании.Уточняется, что путем внедрения вредоносного ПО, Apple предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами.