Тысячи iPhone сливают информацию спецслужбам США

Артем
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ФСБ выяснила, что Apple предоставляет контроль над устройствами американским спецслужбам. Слежке подвержены любые лица интересные Белому дому, в том числе и собственные граждане.

Информация размещена на официальном сайте службы безопасности России. В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости.

Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч смартфонов Apple. Кроме российских пользователей выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.

Полученная российскими спецслужбами информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведкой США, что идет вразрез с заявленной политикой конфиденциальности компании.

Уточняется, что путем внедрения вредоносного ПО, Apple предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами.
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Источник:
ФСБ
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Комментарии

Hello!
+607
Hello!
Что за первое предложение?
час назад в 11:55
#
tellurian
+5019
tellurian
Кто-то сомневался?
Гугл делает тоже самое
час назад в 11:59
#
+134
lokky
Не стоит повторять всякую чушь, не позорьтесь
час назад в 12:09
#
+7
AID_001816.8d1a61b8758f49579e1c02c4e84e6102.1952
Кто-то сомневался? Или думал, что телефоны с большим количеством камер, микрофонов, несколькими датчиками геоотслеживания — реально делают для пользы людей?)
час назад в 12:13
#
Ckor_30
+665
Ckor_30
Так это давно уже так AMB всё обо всех знает)
час назад в 12:48
#
+9
AID_000891.a26ac49d674441d3ad8accedc5634980.1945
Не исключаю такое конечно , но где пруфы или все должны слепо верить тем кому выгодно обосрать запад и в е что с ним связанно ?
47 минут назад
#
Volnorez Uraganov
+114
Volnorez Uraganov
Ну так , а как же , все эти смартфоны, интернет, соцсети , смарт телевизоры , умные колонки, смарт часы , фитнес браслеты , итд в первую очередь созданы для слежки , ведь люди бы наверняка были бы недовольны если б их обязали носить на теле микрофон и камеру что б те кому надо приглядывали за ними , а тут все довольны сидят упершись в гаджеты с включенной геолокацией , блютусом и вайфаем , да симка то же постоянно сигналы отправляет, микрофоны и камеры пишут себе спокойно не привлекая внимания , сколько раз убеждался когда говоришь о чем либо и если в гугл вопрос какой задашь то всегда вылезает то о чем шла речь в разговоре, процессоры в компах вообще отдельно от операционки что то отправляют производителю , а вы говорите про какой то айфон , щас и пылесос с холодильником и стиралкой следят
41 минуту назад
#