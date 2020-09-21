Xiaomi готовит к выпуску складной смартфон, который сможет конкурировать с аналогичными гаджетами Samsung и Huawei. Он будет называться не особо оригинально — Mi Z Fold.
На днях Всемирное ведомство интеллектуальной собственности одобрило компании Xiaomi патентную заявку, в которой описываются особенности конструкции складного смартфона, а также приводятся его схематические изображения. На основе этих сведений авторы сайта Let’s Go Digital нарисовали реалистичный рендер, позволяющий нам составить примерное представление о том, какой может быть эта новинка.
Смартфон Mi Z Fold обладает тремя подвижными частями и складывается в двух местах. В сложенном состоянии он относительно толстый, а в полностью раскрытом представляет из себя планшет. Диагонали экранов пока неизвестны, равно как и габариты корпуса. Благодаря нескольким способам складывания у этого смартфона будет несколько возможных сценариев использования.
Предполагается, что у Mi Z Fold будет фронтальная камера, которая встроена во внешний экран, на правой панели расположатся кнопка включения и регуляторы громкости, а также слот для SIM-карт. Смартфон также будет обладать стереодинамиками и разъёмом USB Type-C для зарядки и передачи данных.
Стоить иметь в виду, что это лишь патентная заявка, и нет никакой гарантии того, что Xiaomi преобразует её в готовое устройство или хотя бы работающий прототип. Кроме того, компания могла просто запатентовать смартфон с такой конструкцией, чтобы её не опередили другие производители.
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