











Блогер с канала Tech Buff сделал 10-минутный видеообзор ещё не выпущенного и даже не анонсированного смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra. Видео было удалено, но его перезалили на другие каналы, благодаря чему мы можем увидеть эту необычную новинку и узнать о её особенностях.Mi 11 Ultra попал к блогеру в двух версиях — с чёрным и белым корпусом. Главная фишка смартфона — наличие большого и сильно выпирающего блока основной камеры с несколькими сенсорами и отдельным OLED-экраном, на котором дублируется изображение с основного экрана.Главный модуль в камере 50-мегапиксельный, ему аккомпанируют два дополнительных модуля с разрешением по 48 Мп (ультраширокоугольный и телефото со 120-кратным зумом). Дополнительный экран позволяет делать селфи не на фронтальную камеру, а на основную, полностью контролируя процесс съёмки. Фронтальная камера тоже в наличии, она размещена в небольшом круглом вырезе и снимает с разрешением 20 Мп.Что касается прочих параметров, в Xiaomi Mi 11 Ultra используется загнутый с краёв OLED-экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением WQHD+, частотой обновления до 120 Гц и защитой стеклом Gorill Victus, процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G, стереодинамики Harman/Kardon и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки по кабелю и 10-ваттной беспроводной зарядки. Также предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68.Предполагается, что анонс Mi 11 Ultra может состояться в апреле или мае 2021 года. Тогда же Xiaomi представит ещё одну улучшенную модификацию флагмана — Mi 11 Pro.