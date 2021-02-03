





В скором времени Apple выпустит беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения. Новая модель получит сильно изменённый дизайн — исчезнет ножка, которая до сих пор была знаковым элементом всех «затычек» этой серии.Издание DigiTimes со ссылкой на инсайдерскую информацию опубликовало предполагаемое изображение AirPods Pro. Если эта утечка достоверна, то корпус наушника стал чуть округлее и крупнее, а ножки, где размещался в том числе аккумулятор, больше нет. При этом указано, что у наушников улучшилось звучание (вероятно, за счёт использования более крупного динамика в увеличившемся корпусе).Чип Apple H1, отвечающий за сопряжение с источниками и обработку звука, сохранится. Зарядный футляр для AirPods Pro второго поколения должен измениться. За счёт избавления от «ножек» наушникам потребуется меньше места для хранения, а это значит, что кейс станет компактнее и чуть легче.Инсайдеры также сообщают, что Apple выпустит две версии AirPods Pro 2 — обычную и уменьшенную. Анонс этих наушников, по слухам, должен состояться ближе к середине 2021 года, а компоненты для них уже массово производятся поставщиками.