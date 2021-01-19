Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: NKCHU, Китай.
Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: NKCHU, Китай.

Apple на своём сайте опубликовала подборку фотографий, сделанных на iPhone 12. Компания старается регулярно «подсвечивать» самые интересные работы в своих соцсетях.

Купертиновцы также еще раз напомнили достоинства камеры модельного ряда своих смартфонов, который был представлен осенью прошло года. У iPhone 12 и iPhone 12 mini система из двух камер: сверхширокоугольная камера и новая широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.6, улавливающая на 27% больше света для съёмки ещё более качественных фото и видео при низкой освещённости. На обеих моделях также появились новые программные функции, в том числе «Ночной режим« и ещё более быстрая технология Deep Fusion. Технология Smart HDR 3 задействует алгоритмы машинного обучения, интеллектуально настраивая баланс белого, контрастность, текстуру и насыщенность.

У iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max новая система камер: сверхширокоугольная камера, широкоугольная камера и телефотокамера дают пользователям ещё больше простора для творчества. Возможности iPhone 12 Pro Max ещё шире: телефотокамера с фокусным расстоянием 65 мм и 5‑кратным оптическим зумом, а у широкоугольной камеры теперь новая матрица, увеличенная на 47%, с размером пикселей 1,7 мкм: она улавливает на 87% больше света в условиях низкой освещённости. Сканер LiDAR также расширяет возможности моделей Pro: благодаря ему автофокусировка при съёмке в темноте работает до 6 раз быстрее, а в Ночном режиме теперь можно снимать портреты.

Снято на iPhone 12 Pro, автор: Абдулла Шайдже, Кувейт.
Снято на iPhone 12 Pro, автор: Абдулла Шайдже, Кувейт.

Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Нил Кумар, США.
Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Нил Кумар, США.

Снято на iPhone 12 mini, автор: Джо Панпянсин, Таиланд.
Снято на iPhone 12 mini, автор: Джо Панпянсин, Таиланд.

Снято на iPhone 12 Pro, автор: Абдулла Шайдже, Кувейт.
Снято на iPhone 12 Pro, автор: Абдулла Шайдже, Кувейт.

Снято на iPhone 12 Pro, автор: Нилай Орнек, Турция.
Снято на iPhone 12 Pro, автор: Нилай Орнек, Турция.

Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Калоджеро Агро, Италия.
Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Калоджеро Агро, Италия.

Снято на iPhone 12 Pro, автор: Икутика Аояма, Япония.
Снято на iPhone 12 Pro, автор: Икутика Аояма, Япония.

Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Элен Хаджиянни, Франция.
Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Элен Хаджиянни, Франция.

Снято на iPhone 12 mini, автор: Андрей Глазунов, Россия.
Снято на iPhone 12 mini, автор: Андрей Глазунов, Россия.

Снято на iPhone 12, автор: Бахар Акынчи, Турция.
Снято на iPhone 12, автор: Бахар Акынчи, Турция.

Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Рохит Вохра, Индия.
Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Рохит Вохра, Индия.

Снято на iPhone 12 mini, автор: Матти Хаапоя, Канада.
Снято на iPhone 12 mini, автор: Матти Хаапоя, Канада.

Снято на iPhone 12, автор: Бо Лю, Китай.
Снято на iPhone 12, автор: Бо Лю, Китай.

Снято на iPhone 12 Pro, автор: Сара М. Ли, Великобритания.
Снято на iPhone 12 Pro, автор: Сара М. Ли, Великобритания.

Снято на iPhone 12 Pro, автор: Икутика Аояма, Япония.
Снято на iPhone 12 Pro, автор: Икутика Аояма, Япония.

Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Питер де Врис, Австралия.
Снято на iPhone 12 Pro Max, автор: Питер де Врис, Австралия.


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