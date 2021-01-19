Apple TV+

Компания Apple продлила возможность бесплатно пользоваться её видеосервисом Apple TV+ на новых условиях. Он был запущен в ноябре 2019 года, и покупателям некоторых устройств, включая новые модели iPhone, iPad Mac, MacBook и Apple TV предоставлялся год подписки.

Пробный период для первых пользователей Apple TV+ закончился, но Apple продлила его до конца февраля 2021 года. Теперь же обладателям устройств Apple предоставляется возможность пользоваться этим сервисом бесплатно ещё несколько месяцев.

Пользователи, у которых пробная подписка на Apple TV+ закончилась с февраля по июнь 2020 года, получат автоматическое продление с февраля до конца июня. Те, кто уже оплатил годовую подписку, получат компенсацию в размере 4,99 доллара за каждый месяц (или эквивалент стоимости этой подписки в стране, где она подключена). Примечательно, что компенсация предусмотрена даже для тех, кто оформил подписку Apple One, объединяющую ряд сервисов Apple.

В Apple TV+ доступны фильмы, сериалы и телевизионные шоу, в том числе высокобюджетный контент, снятый эксклюзивно для этого сервиса. Apple привлекла к сотрудничеству множество именитых актёров, режиссёров, сценаристов и шоураннеров в попытке создать сервис, способный конкурировать с Netflix и другими подобными проектами, а для его успешного развития компании нужно привлечь как можно больше пользователей, готовых платить за эксклюзивный контент.


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