Сайт 52audio опубликовал фотографию и рендер наушников AirPods третьего поколения вместе с зарядным чехлом. Судя по этой утечке, они значительно отличаются от AirPods 2.
Более ранние слухи подтверждаются: AirPods 3 получили дизайн в стиле AirPods Pro — с более короткой ножкой и силиконовой насадкой для удобного крепления в ушной раковине. Инсайдеры и аналитики говорят, что Apple в этом году выпустит новую модель AirPods Pro с более толстыми корпусами и без точащих из ушей ножек.
Зарядный чехол для AirPods 3 стал более компактным, что вполне логично, ведь для размещения наушников теперь требуется намного меньше места. Несмотря на уменьшение габаритов, время автономной работы наушников останется прежним, на уровне пяти часов.
Предполагается, что наушники AirPods третьего поколения будут лишены части возможностей AirPods Pro. В частности у них не будет системы активного шумоподавления. Амбушюры выполнены по той же технологии, что и у AirPods Pro — они адаптируются к ушной раковине и ослабляют давление на полость внутри неё, что позволяет не ощущать дискомфорта и долго не снимать наушники. Будут поддерживаться «жесты», позволяющие управлять воспроизведением и настройками с помощью постукивания пальцем по корпусу наушников. Также ожидается поддержка пространственного звука, которая в линейке AirPods до сих пор оставалась эксклюзивом для топовой модели AirPods Pro.
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