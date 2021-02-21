AirPods 3

Сайт 52audio опубликовал фотографию и рендер наушников AirPods третьего поколения вместе с зарядным чехлом. Судя по этой утечке, они значительно отличаются от AirPods 2.

Более ранние слухи подтверждаются: AirPods 3 получили дизайн в стиле AirPods Pro — с более короткой ножкой и силиконовой насадкой для удобного крепления в ушной раковине. Инсайдеры и аналитики говорят, что Apple в этом году выпустит новую модель AirPods Pro с более толстыми корпусами и без точащих из ушей ножек.

Зарядный чехол для AirPods 3 стал более компактным, что вполне логично, ведь для размещения наушников теперь требуется намного меньше места. Несмотря на уменьшение габаритов, время автономной работы наушников останется прежним, на уровне пяти часов.

AirPods 3

Предполагается, что наушники AirPods третьего поколения будут лишены части возможностей AirPods Pro. В частности у них не будет системы активного шумоподавления. Амбушюры выполнены по той же технологии, что и у AirPods Pro — они адаптируются к ушной раковине и ослабляют давление на полость внутри неё, что позволяет не ощущать дискомфорта и долго не снимать наушники. Будут поддерживаться «жесты», позволяющие управлять воспроизведением и настройками с помощью постукивания пальцем по корпусу наушников. Также ожидается поддержка пространственного звука, которая в линейке AirPods до сих пор оставалась эксклюзивом для топовой модели ‌AirPods Pro‌.


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